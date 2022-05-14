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Fotoğraf: Hindustan Times/IMAGO
Gıda güvenliğiHindistan

Hindistan buğday ihracatını kısmen yasakladı

2 saat önce

Savaş yüzünden Ukrayna ve Rusya'nın devre dışı kalmasıyla küresel buğday tedariğinde ön plana çıkan Hindistan da, iç fiyatları dengelemek amacıyla buğday ihracatını durdurdu.

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Hindistan, kuraklık yüzünden artan iç fiyatları dengelemek adına buğday ihracatını kısmen yasakladığını duyurdu. Dünyanın en büyük ikinci buğday üreticisi olan ülkenin aldığı karar, Ukrayna savaşı yüzünden zaten artan küresel buğday fiyatlarını daha da yukarı çekebilir.

Buğday tedariğinde küresel kriz

Yeni Delhi hükümeti halihazırda verilmiş olan akreditifler için buğday sevkiyatının ise devam edeceğini bildirdi. Savaş nedeniyle Karadeniz bölgesinden sevkiyatların yapılamaması nedeniyle küresel alıcılar buğday tedariği için Hindistan'a bel bağlamıştı. İhracat yasağı kararından önce Hindistan bu yılın sonuna kadar rekor bir hedefle 10 milyon ton buğday ihraç etmeyi planlıyordu. Ülkenin bu yılki toplam buğday üretim hedefi ise 105 milyon ton olarak belirlenmişti.

İhracatta rekor hedefliyordu, enflasyon engel oldu

Buğdayda ortaya çıkan bu yeni tedarik sorunundan en çok yoksul Asya ve Afrika ülkeleri etkilenebilir. Uluslararası bir ticaret firmasının Mumbai temsilcisi Reuters’e yaptığı açıklamada yasak kararının "şoke edici" olduğunu belirterek, "İhracatın iki ila üç ay sonra durdurulmasını bekliyorduk, ancak enflasyon rakamları hükümetin fikrini değiştirmiş gibi görünüyor" dedi.

Artan gıda ve enerji fiyatları, Nisan ayında Hindistan'ın yıllık perakende enflasyonunu sekiz yılın zirvesine yaklaştırdı. Artan enflasyon Hindistan Merkez Bankasının faiz oranlarını daha sert bir şekilde artıracağı beklentilerini de güçlendirdi.

Buğday fiyatlarının dünya genelinde daha da artması bekleniyor
Buğday fiyatlarının dünya genelinde daha da artması bekleniyorFotoğraf: abaca/picture alliance

Hindistan daha bu hafta, 1 Nisan'da başlayan mali yıl için rekor ihracat hedefi açıklamış ve sevkiyatları artırmanın yollarını araştırmak için Fas, Tunus, Endonezya ve Filipinler gibi ülkelere ticaret heyetleri göndereceğini bildirmişti.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından küresel buğday fiyatlarındaki yükselişten kâr sağlayan Hindistan, Mart ayına kadar olan mali yılda bir önceki yıla göre % 250 gibi çarpıcı bir artışla 7 milyon ton buğday ihraç etti. Sadece Nisan ayında ulaşılan ihracat 1,4 ton düzeyinde. Mayıs ayı içinse 1,5 milyon tonluk satış anlaşmaları imzalandı.

Yeni Delhi merkezli bir buğday tüccarı olan Rajesh Paharia Jain, ülkedeki buğday fiyatlarındaki artışının orta seviyede olduğunu ve Hindistan’daki fiyatların hala küresel fiyatlardan düşük olduğunu belirterek hükümetin adımını "ani bir tepki" olarak değerlendirdi.

Reuters / GY, HT

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