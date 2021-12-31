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DW Redaktuerin der türkischen Redaktion Hilal Köylü
Fotoğraf: Privat

Hilal Köylü

Hilal Köylü, ağırlıklı olarak dış politika ve siyaset konularındaki haberlere imza atıyor.

Gazeteciliğe üniversite yıllarında başladı. Deneyimli diplomasi ve siyaset muhabiri olan Köylü, Mart 2014’ten beri DW Türkçe için Ankara’dan Türkiye’nin gündemini yazıyor.

Hilal Köylü üniversite yıllarından beri gazetecilik yapıyor. Anka Haber Ajansı ile profesyonel gazeteciliğe adım atan Köylü, 1996’da yayın hayatına başlayan Radikal Gazetesi’nin ilk ekibinin içinde yer aldı. 15 yıl bu gazetede aralıksız eğitim, sağlık, kültür, çevre, politika ve dış politika üzerine haberler, röportajlar, analizler kaleme aldı.

Ankara Üniversitesi’nde gazetecilik, Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde siyaset bilimi okudu. Hilal Köylü, 2011-2013 yılları arasında, Habertürk Televizyonu’nda muhabirlik ve yöneticilik görevleri üstlendi. Türkiye politikasında yaşananlar ile birlikte Türk dış politikasındaki gelişmeleri analiz eden haber ve yazılarıyla öne çıktı.

Deneyimli diplomasi ve siyaset muhabiridir. Anka Haber Ajansı, Radikal Gazetesi, HaberTürk TV’de çalıştı; 24 Saat Gazetesi’nde yazdı. 2014’ten bugüne DW’de Ankara’dan Türkiye’yi anlatan haberler kaleme alıyor.

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