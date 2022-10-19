Herson’da acil tahliye çağrısı

Moskova, ilhak ettiği Herson’dan 60 bine kadar sivili tahliye etmeye hazırlanıyor. Rus ordusu, Kiev’in bölgeye saldırı hazırlığında olduğunu bildirmişti.

Rusya, Ukrayna'danilhak ettiği Herson kentinde on binlerce sivili tahliye etmeye hazırlanıyor. Rus TASS haber ajansı, Ukrayna saldırıları olabileceği yönünde uyarıların geldiği kentte, yetkililerin bölgeyi terk etmeleri yönünde mesajlar göndererek sivilleri alarma geçirdiğini bildirdi.

TASS, Moskova tarafından atanan ve vekaleten valilik görevini yürüten Vladimir Saldo’nun 50 ila 60 bin sivilin Rusya’ya ve Dnipro nehrinin sol yakasına tahliye edileceği yönündeki açıklamasına yer verdi. Saldo, tahliyelerin altı gün sürmesini beklediklerini belirtti.

Rus ordusu: Kiev saldırı hazırlığı içinde

Rusya’nın Ukrayna’daki birliklerinden sorumlu komutanı Orgeneral Sergey Surovikin, Salı günü yaptığı açıklamada Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Kiev'in Kakhovka hidroelektrik santraline yönelik büyük bir füze saldırısı hazırlığında olduğuna dair istihbarat aldığını söylemişti. Herson bölgesindeki yetkililer de Ukrayna'nın bölgeye yönelik olası saldırılarına karşı uyarılmıştı.

DW, Reuters/ SÖ,BK