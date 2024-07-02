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Her üç otomobilden biri Çinli olacak

2 Temmuz 2024

Düşük fiyat stratejisiyle agresif bir büyüme yakalayan Çinli otomobil üreticilerinin hız kesmesi beklenmiyor.

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Çin'de bir otomobil üretim hattı
Fotoğraf: Liang Zhen/dpa/picture alliance

Altı yıl sonra dünyada satılan her 3 otomobilden biri Çinli olabilir. Danışmanlık şirketi Alix Partners'e göre Çinli üreticiler, ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) ek vergi önlemlerine rağmen hızlı büyümelerini sürdürecek.

Alix Partners'in sektör raporuna göre Çin, 2030'lardan itibaren yılda 9 milyon otomobil ihraç edecek.

Çin'de elektrikli otomobil üretim maliyetleri Avrupa'ya kısayla üçte bir oranında daha düşük. Çinli markaların yeni model geliştirme hızı da Batılı markaların yarısı kadar. Klasik markalar yeni bir model geliştirmeye yaklaşık 40 ay harcarken, Çin'de bu süreler 20 ay civarında.

Raporda, Çinli otomobil üreticilerinin "agresif fiyat politikalarıyla" pazar paylarını artırdığı da kaydediliyor. Bu durum önemli otomobil üreticisi ülkelerde kaygıya neden oluyor. Batılı ülkeler Çin'in sübvansiyonlarla üreticilerini desteklediğini, bunun serbest pazar ortamını bozarak haksız rekabet yarattığını söylüyor.

Yakın zamanda ABD ve Türkiye Çin'den ithal otomobillere ek vergiler açıklamıştı. AB de benzer bir adım atacağını ilan ederken, halihazırda Brüksel-Pekin hattında müzakereler sürüyor.

Çin'de bir limanda bekleyen araçlar
Çin otomobillerin Avrupa pazarındaki hakimiyetinin ikiye katlanması bekleniyorFotoğraf: TANG KE/Avalon/Photoshot/picture alliance

Sektör uzmanı Fabian Piontek, "AB'nin yeni gümrük vergileri kısa vadede Çin'den ithalatı düşürebilir ancak Çinli firmalar aynı zamanda Avrupa'da otomobil ve parça üretimini hızlandırıyor" dedi. Çin'in pazar payını büyütmesine katkı sağlayan bir strateji de pazara yakın üretim stratejisi olarak gösteriliyor.

Avrupa genelinde Çinli üreticilerin pazar payını ikiye katlayarak yüzde 6'dan yüzde 12'ye çıkarmaları bekleniyor.

Çinli üreticilerle rekabet Alman markalarını da zorluyor. Piontek, "Özellikle üst sınıf Alman markaları etkileniyor, Çin'deki pazarlarını kaybediyorlar" dedi.

dpa / MUK,JD

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