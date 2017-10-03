Birleşmenin başbakanı: Helmut Kohl

Önce modern bir muhafazakardı. Ardından yaşayan abide oldu. Haziran ayında hayatını kaybeden Helmut Kohl, siyasette kalıcı izler bıraktı. Ondan kalan en büyük miras ise Almanya’nın birleşmesi ve Avrupa politikası oldu.