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Helmut Kohl, Almanya'da uzun yıllar Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin liderliğini yaptı. 1982 – 1998 yılları arasında Almanya'da başbakanlık görevinde bulundu.
İki Almanya'nın birleşmesinde ve Alman birliğinin sağlanmasında kilit rol oynadı. Birleşmiş Almanya'nın ilk başbakanı oldu. Partisi CDU içinde 2000 yılında patlak veren bağış skandalı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu. Skandalın ortaya çıkması üzerine partinin onursal başkanlığı unvanını kaybetti. DW Türkçe'de Helmut Kohl'la ilgili yayınlanan haberlere bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
Eski Almanya Başbakanı Helmut Kohl cumartesi günü düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak. Hristiyan Demokrat Kohl, ardından Avrupa Birliği tarafından resmi tören düzenlenmiş ilk lider olma onuruna erişmiş olacak. Kohl’ün nasıl hatırlanayacağıysa henüz sırrını koruyor.