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Helmut Kohl

Helmut Kohl, Almanya'da uzun yıllar Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin liderliğini yaptı. 1982 – 1998 yılları arasında Almanya'da başbakanlık görevinde bulundu.

İki Almanya'nın birleşmesinde ve Alman birliğinin sağlanmasında kilit rol oynadı. Birleşmiş Almanya'nın ilk başbakanı oldu. Partisi CDU içinde 2000 yılında patlak veren bağış skandalı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu. Skandalın ortaya çıkması üzerine partinin onursal başkanlığı unvanını kaybetti. DW Türkçe'de Helmut Kohl'la ilgili yayınlanan haberlere bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Bundeskanzler Helmut Kohl (r) empfing am 28.09.1990 den Präsidenten der EG-Kommission, Jacques Delors (l), im Bonner Kanzleramt. Als Geschenk überreichte der Gast dem Kanzler eine Karte der Europäischen Gemeinschaft mit Gesamtdeutschland als Mitgliedsland. | Verwendung weltweit

Birleşmenin başbakanı: Helmut Kohl 03.10.2017

Önce modern bir muhafazakardı. Ardından yaşayan abide oldu. Haziran ayında hayatını kaybeden Helmut Kohl, siyasette kalıcı izler bıraktı. Ondan kalan en büyük miras ise Almanya’nın birleşmesi ve Avrupa politikası oldu.

Kohl'ün son yolculuğu 01.07.2017

Almanya'da 16 Haziran'da hayatını kaybeden eski Başbakan Helmut Kohl, Speyer kasabasına defnedildi.

01.07.2017 +++ Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU, l-r), Elke Büdenbender, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Norbert Lammert (CDU), Bundestagspräsident, Malu Dreyer Bundestagspräsidentin und Bundesverfassungsrichter Norbert Vosskuhle nehmen am 01.07.2017 am Pontifikalrequiem für den verstorbenen Altkanzler Helmut Kohl im Dom zu Speyer teil. Kohl war am 16.06.2017 im Alter von 87 Jahren gestorben. Der Kanzler der Deutschen Einheit war 16 Jahre im Amt. Foto: Marijan Murat/dpa-Pool/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Helmut Kohl son yolculuğuna uğurlandı 01.07.2017

Almanya eski Başbakanı Helmut Kohl, Avrupa Parlamentosu’nda düzenlenen devlet töreni sonrası getirildiği Alman kasabası Speyer'deki dini ayin ile askeri merasimin ardından defnedildi.

01.07.2017 +++ German soldiers carry the coffin of late former German Chancellor Helmut Kohl during of a memorial ceremony at the European Parliament in Strasbourg, France, July 1, 2017. REUTERS/Arnd Wiegmann

Yorum: Helmut Kohl yine tarih yazdı 01.07.2017

Avrupa Birliği, tarihinde ilk kez düzenlenen bir devlet töreniyle Helmut Kohl’ün önünde eğildi. DW Baş Editörü Ines Pohl, bu cenaze törenini AB’nin kendini onayladığı tarihi bir an olarak değerlendiriyor.

Der Sarg mit dem verstorbenen Altkanzler Helmut Kohl wird am 01.07.2017 zum europäischen Trauerakt in das EU-Parlament in Straßburg getragen. Kohl war am 16.06.2017 im Alter von 87 Jahren gestorben. Der Kanzler der Deutschen Einheit war 16 Jahre im Amt. Foto: Sven Hoppe/dpa | Verwendung weltweit

Helmut Kohl'e veda 01.07.2017

16 Haziran'da hayatını kaybeden Almanya'nın eski başbakanlarından Helmut Kohl için Avrupa Parlamentosu’nda cenaze töreni düzenlendi.
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) trägt sich am 18.06.2017 im Bundeskanzleramt in Berlin in das Kondolenzbuch für den ehemaligen Bundeskanzler Helmut Kohl ein. Kohl war am 16.06.2017 im Alter von 87 Jahren gestorben. Foto: Maurizio Gambarini/dpa | Verwendung weltweit

Devlet töreni yerine devlet meselesi 01.07.2017

Törendeki konuşmacıların listesinden, nerede defnedileceğine ve aile içi kırgınlıklara kadar bir dizi tartışmalı konu Helmut Kohl’ün cenaze törenine gölge düşürdü.
German soldiers carry the coffin of late former German Chancellor Helmut Kohl during of a memorial ceremony in the plenary room at the European Parliament in Strasbourg, France, July 1, 2017. REUTERS/Arnd Wiegmann TPX IMAGES OF THE DAY

Helmut Kohl için Avrupa Parlamentosu’nda tören düzenlendi 01.07.2017

Almanya’nın birleşmesinde önemli rol oynayan ve ülkenin en uzun süre başbakanlık yapan lideri olan Helmut Kohl için cenaze töreni düzenlendi. Törende konuşan Merkel, “Kohl’süz hayatım şu ankinden çok farklı olurdu” dedi.
German Chancellor Helmut Kohl addresses the United Nations General Assembly Monday, July 23, 1997. Kohl, along with other leaders and envoys from more than 170 nations, gathered at the U.N. to review progress since the 1992 Earth Summit in Rio de Janeiro. (AP Photo/Kathy Willens) |

Yorum: Büyük bir devlet adamı 01.07.2017

Helmut Kohl, Avrupa için mücadele eden bir politikacı ve iki Almanya'nın birleşmesinin başbakanı olarak hatırlanıyor. DW'den Alexander Kudascheff, Kohl'ün Alman siyaset tarihindeki yerini kaleme aldı.

Tarih Helmut Kohl'ü nasıl yazacak? 01.07.2017

Eski Almanya Başbakanı Helmut Kohl cumartesi günü düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak. Hristiyan Demokrat Kohl, ardından Avrupa Birliği tarafından resmi tören düzenlenmiş ilk lider olma onuruna erişmiş olacak. Kohl’ün nasıl hatırlanayacağıysa henüz sırrını koruyor.
Der Sarg mit dem verstorbenen Altkanzler Helmut Kohl wird am 01.07.2017 zum europäischen Trauerakt in das EU-Parlament in Straßburg getragen. Kohl war am 16.06.2017 im Alter von 87 Jahren gestorben. Der Kanzler der Deutschen Einheit war 16 Jahre im Amt. Foto: Sven Hoppe/dpa | Verwendung weltweit

Helmut Kohl son yolculuğuna uğurlanıyor 01.07.2017

16 Haziran'da hayatını kaybeden Almanya'nın eski başbakanlarından Helmut Kohl için Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen tören başladı. Kohl, Speyer Katedrali'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından defnedilecek.

Bundeskanzler Helmut Kohl am 5.9.1990 von Massen umringt bei einer Wahlkampfveranstaltung in Heiligenstadt in Thüringen (Archivbild). Ein klarer Wahlsieg der SPD und eine schwere Niederlage der CDU/CSU bei den Bundestagswahlen am Sonntag (27.09.1998) beenden nach 16 Jahren die Ära Helmut Kohl. dpa COLOR |

Kohl ailesine barışma çağrısı 27.06.2017

Almanya'nın eski başbakanlarından Helmut Kohl için Berlin'de dini ayin düzenlendi. Din adamları Kohl'ün ikinci eşiyle oğullarına barışmaları için çağrıda bulundu.
ARCHIV 2014 *****Bildunterschrift:FRANKFURT AM MAIN, GERMANY - OCTOBER 08: Former German Chancellor Helmut Kohl attends the presentation of his new book 'Helmut Kohl: From The Fall Of The Wall To Reunification' (Helmut Kohl: Vom Mauerfall zur Wiedervereinigung) at the Droemer Knaur Verlag stand at the 2014 Frankfurt Book Fair (Frankfurter Buchmesse) on October 8, 2014 in Frankfurt, Germany. Kohl and his wife, Maike Kohl-Richter, are in a legal dispute with Heribert Schwan, who ghost-wrote Kohl's memoirs, over the publication of excerpts from interviews Schwan recorded in 600 hours of sessions with Kohl in the new book: 'Legacy: The Kohl Records' ('Vermaechtnis: Die Kohl-Protokolle'). In the book Schwan quotes Kohl disparaging many past and current leading German politicians, including current German Chancellor Angela Merkel. (Photo by Hannelore Foerster/Getty Images)

Yorum: Kohl'ün imajına gölge düşürülüyor 26.06.2017

Almanya’nın eski başbakanlarından Helmut Kohl için Almanya’da devlet töreni arzu edilmediği duyuruldu. DW’den Jens Thurau bu tavrın iki Almanya’nın birleşmesi sürecinde Kohl’ün oynadığı role gölge düşürdüğü görüşünde.
Ludwigshafens Oberbürgermeisterin Eva Lohse (CDU) kondoliert am 17.06.2017 in Oggersheim (Rheinland-Pfalz) bei Ludwigshafen vor dem Haus des ehemaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl. Helmut Kohl ist am 16.06.2017 im Alter von 87 Jahren in Oggersheim gestorben. Foto: Thomas Frey/dpa | Verwendung weltweit

Yorum: Kohl firavun muydu? 21.06.2017

Helmut Kohl ölümünden sonra da hayattaki Kohl olarak kaldı: Kendine özgü, dik başlı, kinci ve kutuplaştırıcı. DW editörü Felix Steiner bütün bu özelliklerinin cenaze töreni hazırlıklarında da görüldüğünü yazıyor.
Bundeskanzler Helmut Kohl am 5.9.1990 von Massen umringt bei einer Wahlkampfveranstaltung in Heiligenstadt in Thüringen (Archivbild). Ein klarer Wahlsieg der SPD und eine schwere Niederlage der CDU/CSU bei den Bundestagswahlen am Sonntag (27.09.1998) beenden nach 16 Jahren die Ära Helmut Kohl. dpa COLOR |

AB tarihinde bir ilk: Resmi törenle uğurlanacak 19.06.2017

Cuma günü vefat eden eski Başbakan Helmut Kohl için Almanya'da bir devlet töreni düzenlenmeyeceği bildirildi. Ancak Avrupa Birliği, Kohl'ü resmi törenle uğurlamaya hazırlanıyor. Tören, AB tarihinde bir ilk olacak.

Helmut Kohl'ün ardından... 17.06.2017

Almanya 1982'den 1998'e kadar ülkenin başbakanlığını yürüten Helmut Kohl'ü anıyor.
Bundeskanzler Helmut Kohl am 5.9.1990 von Massen umringt bei einer Wahlkampfveranstaltung in Heiligenstadt in Thüringen (Archivbild). Ein klarer Wahlsieg der SPD und eine schwere Niederlage der CDU/CSU bei den Bundestagswahlen am Sonntag (27.09.1998) beenden nach 16 Jahren die Ära Helmut Kohl. dpa COLOR |

LN: Kohl, sadece iktidar peşinde olan bir politikacı değildi 17.06.2017

Almanya’da 1982-1998 yılları arasında başbakanlık yapan Helmut Kohl’ün hayatını kaybetmesi, Alman gazetelerinin en ağırlıklı yorum konusu.
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