Helene Kasırgası'nda can kaybı artıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) güneydoğu eyaletlerini etkisi altına alan Helene Kasırgası Florida, Georgia, Kuzey Carolina, Güney Carolina ve Virginia eyaletlerinde 90'dan fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Perşembe akşamı Florida'ya ulaşan ve kuzeye doğru ilerleyen Helene Kasırgası, pek çok ev ve iş yerini sular altında bıraktı, yüzlerce ev neredeyse tamamen yıkıldı. Birçok eyalette de acil müdahale ekipleri kurtarma operasyonları başlattı.

Milyonlarca kişi karanlıkta

Saatte hızı 225 kilometreyi bulan kasırganın etkisi altındaki bölgelerde şiddetli sellerin yanı sıra elektrik kesintileri yaşandı. Kasırga nedeniyle 10 eyalette yaklaşık 2,7 milyon haneye Cumartesi günü de elektrik verilemedi.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, "felakete yol açan taşkınların" ardından hava durumunda iyileşme beklediklerini, ancak "uzun süreli elektrik kesintilerinin" göz önünde bulundurulması gerektiğini bildirdi.

Helene Kasırgası nedeniyle Florida'da birçok ev yıkıldı Fotoğraf: Gerald Herbert/AP/picture alliance

Federal Acil Durum Yönetimi (FEMA) yerel kurtarma ekiplerine destek için 800'den fazla personeli felaket bölgesine sevk etti.

Ulusal Kasırga Merkezi, kasırgayı 4'üncü kategoride "aşırı tehlikeli" olarak sınıflandırmış, kurum bölge sakinlerini "kasırganın kentlerdeki yaşamı tehdit eden ani sel baskınlarına yol açabileceği" konusunda uyarmıştı.

Kasırga nedeniyle Alabama, Florida, Kuzey Carolina, Güney Karolina, Georgia ve Tennessee eyaletlerinde acil durum ilan edildi.

Yüzlerce ev kasırganın etkisiyle tamamen yıkıldı Fotoğraf: Miguel J. Rodriguez Carrillo/AFP/Getty Images

Cooper: Modern tarihin en kötü fırtınalarından biri

Kuzey Carolina Valisi Ray Cooper, Cuma gecesi yaptığı açıklamada "Kuzey Carolina'nın bazı bölgeleri için modern tarihin en kötü fırtınalarından biri" ifadelerini kullandı.

Florida Valisi Ron DeSantis, Helene'den kaynaklanan hasarın son 13 ayda Big Bend bölgesini vuran Idalia ve Debby kasırgalarından daha fazla olduğunu aktardı.

Felaketten etkilenen bölgelerde dört milyon kişi elektriksiz kaldı Fotoğraf: Mike Carlson/AP/picture alliance

Biden ve Harris durumu yakından izliyor

ABD Başkanı Joe Biden ve eyalet yetkilileri Helene kasırgası vurmadan önce halkı tahliye uyarılarına uymaya çağırmıştı ancak pek çok kişi evlerinde kalmayı tercih etti. Başkan Yardımcısı Kamala Harris, yönetimin bin 500 personeli seferber ettiğini, Biden'ın ve kendisinin durumu yakından izlemeye devam edeceklerini dile getirdi.

Federal Acil Durum Yönetim Ajansı başkanı Deanne Criswell de Helene Kasırgası'nın başından itibaren 600 kurtarma operasyonu gerçekleştirdiklerini ifade etti.

DW,AFP / EÇ,ET

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