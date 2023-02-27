Helallik isteyen Erdoğan'a muhalefetten istifa çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adıyaman'da depremin ilk günlerinde yaşanan eksiklikler için "helallik" istemesi tepkilere yol açtı. Muhalefet partileri "hesap verme" ve "istifa" talebinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerin en fazla etkilediği illerden Adıyaman'da ilk günlerdeki gecikmelerden dolayı "helallik" istemesi tepkilere yol açtı.

Erdoğan, depremin 21'inci gününde MHP lideri Devlet Bahçeli ile birlikte ziyaret ettiği Adıyaman'da konteyner kentte yaptığı konuşmada, "Sarsıntıların etkisi, hasar gören altyapı, olumsuz hava şartları gibi nedenlerle maalesef ilk bir kaç gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için sizden helallik istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medyada Cumhurbaşkanı ve üst düzey yetkililerin, depreme erken müdahale edilmediği yönündeki eleştirilere geçen günlerde verdikleri sert yanıtlar hatırlatılırken muhalefet partileri de istifa çağrısı yaptı.

CHP: Hakaret edenler siz değil miydiniz?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı, Ordu milletvekili Seyit Torun; Erdoğan'ın açıklamasının, görevini yapamadığının itirafı olduğunu belirterek "Sormak lazım: ‘Devlet nerede’ diyen vatandaşa hakaret edenler siz değil miydiniz? O zaman neden dert yanan vatandaşı tehdit ediyordunuz” sorusunu yöneltti.

Torun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da "Erdoğan, görevini yapamadığını itiraf edip helallik istemiş. Peki “birkaç gün” gecikme nedeniyle hayatını kaybedenlerin hesabını kim verecek? Bu itirafın gereği helallik istemek değil, istifa etmektir. Çünkü enkaz altında bıraktığınız bu milletten asla helallik alamayacaksınız!" dedi.

Halkların Demokratik Partisinden (HDP) yapılan açıklamada da, "Deprem vergilerini amacı dışında kullananlara, inşaat lobilerine milyonlar akıtanlara, binlerce insanın donarak ölmesine neden olanlara, AFAD ve Kızılay'ı arpalık olarak kullandıranlara, imar afları çıkaranlara hakkımızı helal etmiyoruz" ifadelerine yer verildi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da Erdoğan'ı Twitter hesabından yaptığı paylaşımla eleştirdi. Babacan, "Sayın Erdoğan, helalliği kalanlardan değil ihmaliniz yüzünden vefat edenlerden istemeniz gerekiyor. Sadece helallik isteyip sorumluluktan da kaçamazsınız. İlk 48 saatteki gecikmeler nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti?" sorusunu yöneltti.

İnce: Hesabını yargıda vereceksiniz!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de, "Ben deprem bölgesinde 'Ordu sahaya geç çıktı, ekipler müdahalede geç kaldı' dediğimde hakaret eden Erdoğan, geç kalındığını itiraf edip helallik istiyor. Demokrasi helallik isteme değil hesap verme rejimidir. Erdoğan sen ve ekibin yapamadıklarınızın hesabını yargıda vereceksiniz!" ifadelerini kullandı.

DW/BK,TY