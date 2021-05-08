"Helallik" isteyen Erdoğan’a erken seçim resti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, koronavirüs kısıtlamalarından ötürü sıkıntıya düşen halktan "helallik" istemesi siyaseti hareketlendirdi.

Ana muhalefet partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a “Helalleşelim kesinlikle” yanıtını verdi, erken seçim çağrısı yaptı.

Kılıçdaroğlu, #HemenSeçim hashtag’ine yer verdiği sosyal medya paylaşımında, “Türkiye için erken seçim çağrısı yapıyorum. Seçim! Hemen!” ifadelerini kullandı.

“Korkma, getir sandığı”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Erdoğan’ı sandığa davet etti. “Sayın Erdoğan, sen unutmuş olabilirsin ama siyasetçi milletiyle kürsülerde değil, sandıkta helalleşir” diyen Akşener, sosyal medya üzerinden yaptığı çağrısında şunları kaydetti:

”Madem helalleşmek istiyorsun, korkma, getir sandığı helalleşelim. Zor durumdaki çiftçiyle, esnafla, işsiz gençle helalleşelim. Milletimizin kutlu iradesiyle helalleşelim.”

“Veda vakti geldiğini anladınız”

Siyasette tansiyonu yükselten "helallik" tartışmasına Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da katıldı.

Twitter paylaşımında, “Sayın Erdoğan, helallik istediğinize göre siz de iktidara veda vaktinin geldiğini anladınız” ifadelerine yer veren Davutoğlu, “Evet, sandık Gelecek, halk kötü yönetimin faturasını kesecek ve siz gideceksiniz. Liyakatli kadrolar Gelecek, halkın yüzü yeniden gülecek” sözlerini kaydetti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu

"Helallik istemek milletle alay etmektir”

DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu da Erdoğan’ın "helallik" istemesine erken seçim çağrısı yaparak tepki gösterdi.

Sosyal medya paylaşımında, “Tüm ikazları gözardı ederek ülkeyi yoksulluğa mahkum edenlerin tek yapacağı iş erken seçim kararı alıp ülkenin önünü açmaktır” ifadelerine yer veren Yeneroğlu, "Ülkeyi bu hale getirip helallik istemek milletle alay etmektir” sözleriyle de sitem etti.

"Yüksek sesle erken seçim isteyin”

Cezaevindeki eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarla bu çağrılara destek verdi.

HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş

Twitter hesabı üzerinden, “Yoksulluktan intihar noktasına gelmiş olan halkı düşündükçe hapishane yemeği bile boğazıma diziliyor. Lüks saraylarda 3,5 maaşla zevk ve sefa içinde yaşayanlar hiç mi utanmıyorlar?” sorusunu yönelten Demirtaş, “Unutmayın! Sizi perişan eden Covid-19 değil, AKP-128’dir” ifadelerine yer verdi.

“Devleti komple çaldırlar. Bu yüzden yoksulsunuz, işsizsiniz ve yardım alamıyorsunuz güzel kardeşlerim” diyen Demirtaş şunları kaydetti:

"Hiçbirimiz bunu hak etmiyoruz. Merak etmeyin, el ele vereceğiz, hep birlikte düzlüğe çıkacağız. Bu mafya düzeninden bir an önce kurtulmak için her yerde yüksek sesle erken seçim isteyin. Örgütlenin ve umutlu olun. Kazanacağız, içiniz rahat olsun.”

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP teşkilatı ile bayramlaşma programında, salgınla mücadele kısıtlamalarından etkilenen esnafa her türlü desteği verme gayretinde olduklarını söyleyerek, “Ancak buna rağmen sıkıntıya düşen insanlarımız, esnafımız, çalışanımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz” demişti.

DW/ DA, BK

©️ Deutsche Welle Türkçe