Hedef gösterilen ilahiyatçı görevden uzaklaştırıldı

Türkiye'de ilahiyatçı yazar Cemil Kılıç hakkında soruşturma başlatıldı. Kılıç aynı zamanda İstanbul’daki Rami Atatürk Anadolu Lisesi’nde din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği görevini de yürüten ilahiyatçı Cemil Kılıç görevinden uzaklaştırıldı.

Görevinden hangi gerekçelerle uzaklaştırıldığını DW Türkçe’ye anlatan Kılıç, yaptığı çalışmalardan duyulan rahatsızlık nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) hakkında soruşturma başlattığını söyledi.

Kılıç ayrıca MEB’in, fikirleri, yazıları ve sosyal medya paylaşımlarına ek olarak "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla da hakkında soruşturma başlattığını sözlerine ekledi.

Kılıç, 6 Ocak'ta DW Türkçe’ye konuşmuş ve "Bugünün Türkiyesi’nde ateistler, Müslümanlara göre Kuran’a daha uygun ve daha ahlaklı yaşıyor. Namaz, siyasi iktidara itaat ifadesi olarak kılınıyor" demişti.

Sözlerinin ardından Yeni Akit gazetesinin yazarlarından Faruk Aslan tarafından köşesinde hedef gösterilmiş ve görevden alınması gerektiği yazılmıştı.

Kılıç gün içinde MEB yetkililerine, "Cumhurbaşkanına hakaret ettiği" suçlamasıyla ilgili olarak ifade vermeye gidecek.

"Bir süredir kendimi böyle bir karara kendimi psikolojik olarak hazırlıyordum. Böyle olacağı belliydi" diyen Kılıç, 19 yıllık öğretmenlik kariyerinde hakkında 20’den fazla soruşturma başlatıldığını ifade etti. Ancak Kılıç görevinden uzaklaştırma kararının kendisini çok üzdüğünü belirtti.

Kılıç, "Biz öğretmen olmak için eğitim aldık. Karar nedeniyle çok üzgünüm. Sevdiğim öğrencilerimden ve mesleğimden uzaklaştırılıyorum" diye konuştu.

"En önemli neden savunduğum laik değerler"

Kılıç’a göre hakkında soruşturma başlatılmasının en önemli nedeniyse savunduğu laik ve Atatürkçü değerler: "Dine daha laik bir perspektiften bakışım, cumhuriyet değerlerini savunmamdan rahatsız olmuşlar. Fikirlerimi, siyasi faaliyet olarak değerlendirmişler."

Yeni Akit gazetesinin hedef göstermesinin ardından soruşturma başlatıldığına dikkati çeken Kılıç, "Dinci medya bir süredir beni sürekli hedef gösteriyordu. MEB’in, dinci medyanın kalemşörlerinin talimatıyla harekete geçtiği gibi durum ortaya çıkıyor" diye konuştu.

İlahiyatçı Kılıç, MEB’in başlattığı idari soruşturmayla savcılığın da harekete geçebileceğini ve kendisi için adli sürecin de başlatılabileceğini dile getirdi.

Tunca Öğreten

© Deutsche Welle Türkçe