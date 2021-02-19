HDP'li Taşdemir hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı HDP (Halkların Demokratik Partisi) Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında soruşturma başlattı.

Başsavcılık, "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlaması ile başlatılan soruşturma hakkında şu açıklamayı yaptı: "20.02.2021 tarihinde ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan programda, PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından operasyon yapılan Irak’ın Gara bölgesine gittiği açıklanan Halkların Demokratik Partisi 27'nci Dönem Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında, yapılan açıklamalar ihbar kabul edilerek 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 314/2 maddesi kapsamında 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan soruşturma başlatılmıştır."

Soylu: Gara'ya giden HDP'li vekil, Taşdemir

Cumartesi günü A Haber televizyon kanalında bir programa katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ikna çalışması sonucu teslim olan bir PKK'lının ifadesi sonucu Gara'ya giden HDP'li vekilin, Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu dile getirmişti.

Süleyman Soylu

"Bir milletvekili, terör örgütüyle nasıl bu kadar kolay iletişim kurulabilir? Bunun hakkında görüşlerinizi merak ediyorum. HDP, terör örgütünün partisidir. Esas esir olan onlardır. Hepsi PKK'nın rehinesidir. Kişilikleri, kimlikleri esirdir ve zihnen kirletilmişlerdir" diyen Soylu, teslim olan PKK'lı ile ilgili de şu ifadeleri kullandı: "2017 yılında bu ilk önce Nusaybin ve Kızıltepe'ye geliyor. 2017'nin başında sosyal medyadan tanıştığı birinin kendisini ikna etmesiyle terör örgütüne katılmayı kabul ediyor. Ardından hemen kendisine bir telefon numarası veriliyor. O da Siirt eski Milletvekili Hatice Kocaman. Onun yol göstermesiyle beraber terör örgütüne katılıyor. Bazen Gara'ya bazen Mahmur'a gidiyor. En nihayetinde Gara'ya gidiyor. Ve ne kadar kaldığını söyledikten sonra yanındaki, 'Bunu tanıdın mı?' diyor. HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir var."

Taşdemir: "Yalan ve iftira olduğunu göstereceğiz"

Öte yandan İçişleri Bakanı Soylu'nun iddialarına sosyal medya hesabı üzerinden yanıt veren HDP Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, "Bunun kocaman bir yalan olduğunu göstereceğiz" dedi.

Soylu'nun Taşdemir ile ilgili iddiaları üzerine Twitter'dan bir açıklama da HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan geldi. Buldan mesajında, "İçişleri Bakanının dün akşam katıldığı programda gösterdiği resimlerin tamamı çözüm sürecinde Erdoğan'ın bilgisi ve onayı ile gittiğimiz Kandil fotoğraflarıdır. Ben Salı günü grup toplantımızda daha fazlasını açıklayacağım" ifadelerini kullandı.

DHA,DW / ET,SSB

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