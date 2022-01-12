HDP'li Semra Güzel hakkında hazırlanan fezleke TBMM'de

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke TBMM’ye ulaştı. Güzel hakkındaki dokunulmazlık dosyası TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na sevk edildi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, 2017'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği hava operasyonunda öldürülen PKK militanı Volkan Bora'nın cep telefonu incelemesiyle birlikte görüntüleri kamuoyuna yansımıştı. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dokunulmazlığının kaldırılması için Güzel hakkında "terör örgütü üyeliğinden" fezleke hazırlamış ve Adalet Bakanlığı’na göndermişti.

Bu işlemlerin tamamlanmasının ardından Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke, TBMM Başkanlığı’na ulaştı. Fezleke, TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu’na sevk edildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün yaptığı konuşmada konuya ilişkin "Bu bölücü milletvekili hakkında lazım gelen hukuki takibat, dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili tasarruf derhal temin ve tekemmül etmelidir" dedi.

Semra Güzel, hakkında çıkan iddialara ilişkin, "Madem bu fotoğraflar 5 yıl önce elinize geçti, milletvekili olmadığım bir yıl boyunca neden hakkımda herhangi bir soruşturma başlatılmadı? İktidar odaklarının yıllardır elinde tuttuğu fotoğrafların, yıllar sonra bir siyasi kumpasın parçası olarak şimdi basına ve kamuoyuna servis edildiği açıktır" ifadelerini kullandı.

Bora'nın sözlüsü olduğunu belirten Güzel, "2013-2015 yılları arasında başlatılan çözüm ve barış sürecinin olumlu havası içerisinde çocuklarını, annelerini, babalarını ve sevdiklerini görmeye çalışan birçok kişi gibi ben de Volkan Bora’ya ulaşmaya çalıştım. Bahsi geçen bölgeye gittiğimde iki kadın tarafından karşılandım. Bana güvenlik koşulları nedeniyle kendi kıyafetlerinden giymem gerektiği söylendi. Bir süre bekledikten sonra orada olduğunu öğrendim ve görüştük. İşte basına servis edilen fotoğraflar bu görüşmeye ait fotoğraflardır" dedi.

ANKA, DW / AI, EC

©Deutsche Welle Türkçe