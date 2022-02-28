Hava sahasının Rusya'ya kapatılması havayolu şirketlerini nasıl etkiledi?

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Avrupa Birliği'nin (AB) "Rusya'ya ait veya Rusya'nın kontrolündeki" bütün uçaklara hava sahasını kapatma kararı Avrupa'daki havayolu şirketlerinin yanı sıra tedarik zincirlerini de olumsuz etkiliyor.

AB'nin ve Kanada'nın Aeroflot, Azur Air ve Ural havayolları gibi Rus havayolu şirketlerine hava sahasını kapatmasının ardından Rusya'dan misilleme geldi. Rusya, aralarında Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya, İtalya ve Kanada'nın da bulunduğu 36 ülke için hava sahasını kapattığını duyurdu.

ABD'nin de hava sahasını Rus uçaklarına kapatmayı değerlendirdiği belirtiliyor. Bu durumda, ABD ile Asya veya Avrupa ile Asya arasındaki uçuş sürelerinin uzaması, uçakların yakıt ikmali ve mürettebat değişimi yapması gerekiyor.

Hava sahasının kapatılması ile hafta sonundan beri Avrupa'dan Asya yönüne birçok seferin yapılamadığı belirtiliyor.

Alman havayolu şirketi Lufthansa'nın sözcüsü Pazartesi günü yaptığı açıklamada, bu hafta içinde Rusya'ya 30 tarifeli seferin iptal edildiğini belirtti.

Lufthansa Sözcüsü, Eurowings ve Avusturya havayolu şirketlerinin de bu hafta uçuşlarını iptal ettiğini belirtti. Lufthansa, Alman hükümetinin Rusya'ya yaptırım kararı üzerine Rus hava sahasını yedi gün süreyle kullanmayacağını açıklamıştı. Tokyo ve Seul seferlerini yapacak yolcu uçaklarının güney güzergahını kullanacak olması nedeniyle de uçuş süresi de uzayacak.

Rus havayolu şirketi Aeroflot'a ait uçaklara Avrupa Birliği hava sahası kapatıldı

Air France-KLM havayolu şirketi ise hafta sonunda Rusya uçuşlarının yanı sıra Çin, Güney Kore ve Japonya'ya olan seferleri de iptal etti. Öncelikle alternatif güzergahların belirlenmesi gerektiği belirtildi.

Kargo seferleri de etkilendi

Lufthansa sözcüsü, Asya ülkelerine yapılacak uçuşlarda da yolcu ve kargo uçaklarının Rus hava sahasına girmemesi için güney güzergahını izlemesi gerektiğini kaydetti. Kargo taşımacılığı yapan Lufthansa Cargo da Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Rus hava sahasını kullanmama kararı aldı.

Lufthansa Cargo'dan yapılan açıklamada, Rus havasının kullanılmaması nedeniyle Japonya, Kore ve Çin'den yapılan uçuşların süresinin uzadığı bu nedenle de uçakların yüzde 20 daha az yük alabildiğine dikkat çekildi. Hava taşımacılığı alanında uzman Joachim von Winning durumu "Asya'ya olan yol daha uzun sürecek, uçak yakıtı giderleri artacak ve kapasite düşecek" sözleriyle değerlendirdi.

Lufthansa'nın yanı sıra havayolu işletmecisi Fraport'un borsadaki hisselerinin değerinin düştüğü belirtiliyor. Yaptırımlar, havayolu şirketlerinin korona krizinin ardından toparlanmaya başladığı bir döneme denk geldi. Kargo taşımacılığındaki aksaklıkların, küresel düzeyde tedarik zincirini etkileyebileceğine dikkat çekiliyor.

Almanya'da yük taşımacılığı açısından önemli olan Frankfurt ve Leipzig havalimanlarında Rus Volga-Dnepr Havayolu şirketine uçaklar tarafından taşınması planlanan kargolar yerde kaldı. Volga-Dnepr Havayolu şirketine ait Antonov 124 tipi üç kargo uçağının da yaptırımlar çerçevesinde Leipzig havalimanından kalkış yapamadığı bildirildi.

Lufthansa Cargo da, Pazar ve Pazartesi günü Frankfurt'tan Asya'ya yapılacak iki kargo seferinin iptal edildiğini, öncelikle alternatif güzergahların belirlenmesi gerektiğini açıkladı.

Finlandiya havayolu şirketi Finnair, yaptırımlar nedeniyle 2022 yılı için tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Finnair CEO'su Topi Manner, Rus hava sahasından geçmemek için yolcu ve kargo seferlerinde alternatif güzergahları kullanmanın ekonomik olmadığını söyledi.

Rusya'da uçaklar yakında kalkış yapamayacak

Rusya'ya yönelik yaptırımların Rus havayolu şirketlerinin filolarını da olumsuz etkileyeceği tahmin ediliyor.

Havacılık sektörüne ilişkin veriler toplayan şirket Cirium'un verdiği bilgilere göre, Rusya'da faaliyette bulunan 980 yolcu uçağından 777'si "leasing" yoluyla uzun dönem için kiralanmış uçak. Rusya'ya yönelik yaptırımlar nedeniyle bu uçakların kira sözleşmelerinin sona ereceği ifade ediliyor. Singapur merkezli uzun dönem uçak kiralama şirketi BOC Aviation, Rus havayolu şirketleri ile yapılan kira sözleşmelerinin 28 Mart'ta sona ereceğini açıkladı. BOC Aviation'ın Rusya'ya kiraladığı 18 uçak bulunuyor.

Uzun dönem uçak kiralama alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden AerCap Holdings de Rusya ve Ukrayna'da 152 uçak ile önemli bir paya sahip bulunuyor. Şirketten yapılan açıklamada, yaptırımlar nedeniyle sözleşmelerin iptal edildiği belirtildi.

Reuters, dpa/ JD, HT

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