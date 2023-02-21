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Kahramanmaraş depremlerinin Suriye'de açtığı yıkımın ardından Hatay'daki deprem de bölgede can kaybına yol açtı
Kahramanmaraş depremlerinin Suriye'de açtığı yıkımın ardından Hatay'daki deprem de bölgede can kaybına yol açtıFotoğraf: Omar Haj Kadour/AFP/Getty Images
FelaketSuriye

Hatay'daki deprem sonucu Suriye'de 5 kişi öldü

24 dakika önce

Hatay'da meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki deprem Suriye, Irak, Lübnan, İsrail ve Filistin bölgelerinde de hissedildi. Deprem sonucu Suriye'de en az beş kişi hayatını kaybetti.

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Hatay'ın Defne ilçesinde dün akşam üç dakika arayla meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki deprem ve 5,8 büyüklüğündeki artçı deprem Suriye'de de can kaybına yol açtı.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verdiği bilgilere göre Suriye'nin Halep, Tartus, Hama ve Lazkiye kentlerinde hissedilen deprem halkta büyük paniğe yol açtı, çatılardan veya balkonlardan atlayanlar oldu.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Direktörü Rami Abdul Rahman deprem sonucu en az beş kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Abdul Rahman, hayatını kaybedenler arasında kalp krizi geçiren bir çocuğun da bulunduğunu aktardı.

İnsan Hakları Gözlemevi, deprem sonucu yaralananların sayısının ise 500'e yükseldiğini bildirdi. Çatı ve balkonlardan atlayanların vücutlarında kırıklar oluştuğu, bazılarının ise depremde evlerinin yıkılması sonucu yaralandığı kaydedildi. Gözlemevi, yaralananların 350'sinin Şam kontrolündeki bölgelerden, 150'sinin ise silahlı muhaliflerin kontrolündeki kuzeybatı bölgesinden olduğunu belirtti.

Arama kurtarma faaliyetleri yürüten sivil toplum kuruluşu Beyaz Baretlilerin yöneticisi Raed Saleh de muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde 150 kişinin yaralandığını duyurdu.

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Beyaz Baretliler gönüllüsü Ebu Mecid, Suriye'nin kuzeybatısındaki bölgelerde çok sayıda kişinin geceyi dışarıda geçirdiğini belirtti. Ebu Mecid, "Suriye'nin kuzeybatısında halkın yüzde 90'ı geceyi çocuklarıyla birlikte ya arabalarında ya açık havada ya da çadırlarda geçirdi" dedi.

Tıbbi yardım kuruluşu SAMS da, Halep yakınlarında çok sayıda binanın yıkıldığını aktardı.

Hatay'da meydana gelen deprem, yerel medyanın aktardığına göre Suriye'nin yanı sıra İsrail, Irak, Lübnan ve Filistin bölgelerinde de hissedildi.

dpa/JD, BÖ

 

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