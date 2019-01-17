Haseke'de bombalı saldırı

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke vilayetinde ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon ve Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) yönelik bombalı saldırı düzenlendi.

Suriye resmi haber ajansı SANA ve Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırının bombalı yüklü bir araçla düzenlendiğini bildirdi. SANA, saldırının, SDG'nin Şeddadi kasabasındaki bir kontrol noktasında gerçekleştirildiğini duyurdu.

Gözlemevi, patlamada beş SDG mensubunun öldüğünü, iki ABD askerinin yaralandığını belirtti. Gözlemevi, araçtaki saldırganın, ABD askerleri ve SDG güçlerinin bulunduğu konvoy geçerken üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdiğini aktardı.

IŞİD'in Menbiç'teki saldırısı

Suriye'nin kuzeyinde geçen hafta yine SDG kontrolündeki Menbiç kentinde düzenlenen bir bombalı saldırıda 19 kişi hayatını kaybetmişti. Patlamada ikisi asker, dört ABD vatandaşının yanı sıra 10 sivil ve beş SDG mensubu ölmüştü. Saldırıyı IŞİD üstlenmişti.

ABD'nin Suriye'de IŞİD'le mücadeledeki ortakları arasında yer alan SDG, ülkenin kuzeyinde ve doğusundaki bazı bölgelerin kontrolünü elinde tutuyor. SDG'nin omurgasını oluşturan YPG ise Türkiye tarafından PKK'nın Suriye kolu olarak kabul ediliyor.

DW,AFP,AP,dpa/CÖ,EC

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