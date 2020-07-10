Hannover'de Türk esnafa tehdit mektubu

Alman basınına yansıyan haberlere göre Almanya'nın Hannover kentinde Türkiye kökenli esnafa tehdit ve nefret içerikli mektuplar gönderildiği ortaya çıktı. Gönderilen mektuplarda, kentin solcu semti olarak bilinen Steintor'da "ağır bir savaştan" bahsedildiği ve camilerin ateşe verileceği gibi ifadelerin yer aldığı belirtildi.

Mektupların altında imza olarak da "Die Deutschen" (Almanlar) yazıldığı ifade ediliyor. Hannoversche Allgemeine Zeitung'a konuşan Hannover Savcılığı sözcüsü de olayla ilgili olarak "halkı kışkırtma" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Esnaf anlattı

NDR televizyon kanalının dün akşam yayınlanan haberinde de kentte Cumartesi gününden bu yana polise bu tür mektuplarla ilgili çok sayıda şikayet geldiği aktarıldı ve tehdit edilen Türkiye kökenli esnafın açıklamalarına yer verildi.

Tehdit alan restoran sahibi Mehmet Kılıç, NDR'ye mektubu Pazar akşamı aldığını ve hemen polise suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Daha önce Hannover'de bu tür sorunlarla karşılaşmadıklarını ve 26 yıldır Almanya'da yaşadığını belirten Kılıç mektupta, "Yok edileceksiniz", "Defolun, "Pis yabancılar", "Sizden nefret ediyoruz" gibi ifadeler yer aldığını anlattı.

Hannover Başsavcısı Thomas Klinge de "Bu tür mektupların uygulamaya konulduğunu da biliyoruz ve bu nedenle çok dikkatliyiz. Bu mektupları gönderenleri yakalamak için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

Aşırı sağcıların sayısında artış

Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın 2019 yılı raporuna göre, aşırı sağcıların sayısında da aşırı sağ kaynaklı suçlarda da artış kaydedildi. 2019 yılında aşırı sağ kaynaklı suçlar bir önceki yıla göre yüzde 9,7 artarak 21 bin 290 olarak kayıtlara geçti. 2018 yılında ise bu sayı 19 bin 409 bin olarak tespit edilmişti.

dpa,DW/HS,SSB

©️ Deutsche Welle Türkçe