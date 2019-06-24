 Handelsblatt: VW fabrikasını muhtemelen Türkiye’de kuracak | ALMANYA | DW | 24.06.2019

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ALMANYA

Handelsblatt: VW fabrikasını muhtemelen Türkiye’de kuracak

VW’nin yeni üretim tesisinin muhtemelen Türkiye’de kurulacağı ileri sürüldü. Gazete haberinde, siyasi çekincelere karşın finansmanın belirleyici olacağına dikkat çekti. Kesin kararın henüz verilmediği de belirtildi.

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Handelsblatt gazetesi, Alman otomotiv devi Volkswagen'in (VW) yeni üretim tesisini muhtemelen Türkiye'de kuracağını öne sürdü. Haberde, VW yönetiminin Türkiye'yi tercih ettiği ancak kesin kararın henüz verilmediği vurgulandı.

Habere göre, Türkiye'nin tercih edilmesinin nedenleri arasında finansman bulunuyor. Handelsblatt'ın konuyu yakından takip eden çevrelere dayandırdığı bilgilere göre, yeni fabrikanın kurulması için Türk hükümetinin "üç basamaklı" milyonlarca euroluk teşvik verececeği iddia edildi. Böylelikle de yaklaşık 1 milyar 300 milyon euro tutarındaki yatırımın bir bölümünün karşılanacağı belirtildi.

Bulgaristan diğer seçenenek

Haberde, Türkiye'nin bu teşvik sayesinde VW'nin diğer seçenekleri arasında bulunan Bulgaristan ile rekabet gücünü arttırdığına, fakat iki ülke yetkilileri ile de müzakerelerin sürdüğüne dikkat çekildi. VW'nin üst düzey bir yöneticisi Handelsblatt'a yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği üyesi olması ve belirli bir hukuki güvencenin bulunması" nedeniyle Bulgaristan'ın da cazip olduğunu ifade etti.

Türkiye'deki ücretlerin Doğu Avrupa ülkelerine kıyasla düşük olması da VW'nin seçiminde etkili. Ayrıca Türkiye'nin önemli bir pazar olmasının da VW yönetiminin kararında etkili olması bekleniyor. Handelsblatt'ın haberinde, "Passat modeli otomobillerin birçok resmi kurumda makam aracı olarak kullanmasının" da VW açısından cazip olduğuna işaret ediliyor.

Siyasi çekinceler

Haberde, siyasi nedenlerle Türkiye'nin tercih edilmeme ihtimaline de yer verildi. Handelsblatt'a açıklama yapan üst düzey bir VW yöneticisi "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tartışmalı olması nedeniyle bir çok Avrupalı şirket Türkiye'ye yatırımlarında ihtiyatlı bir tutum izlemesinin" verilecek kararı etkileyebileceğine işaret etti.

Gazetenin edindiği bilgilere göre, nihai kararın VW yönetimi ve Denetleme Kurulu tarafından önümüzdeki haftalarda verilmesi bekleniyor.

"Somut müzakereler yapıldı"

Frankfurter Allgemeine Zeitung'da hafta sonunda yer alan haberde de, Türkiye'nin VW'nin yeni üretim tesisler açısından cazip bir üretim yeri olduğu belirtilmişti. Gazeteye açıklama yapan VW sözcüsü, Türkiye'de "somut müzakereler" yürütüldüğünü ve "en üst düzeyde görüşmeler" yapıldığını söylemişti. Sözcü de, nihai kararın henüz verilmediğini vurgulamıştı. Haberde, VW'nun CEO'su Herbert Diess'in geçen Çarşamba günü Türkiye'de görüşmelerde bulunduğu belirtilmişti.

DW,rtr/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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