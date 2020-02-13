 Hanau′daki camiye hakaret içeren mektup | ALMANYA | DW | 27.02.2020

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ALMANYA

Hanau'daki camiye hakaret içeren mektup

Almanya'da dokuzu göçmen 10 kişinin öldürüldüğü saldırıların yaşandığı Hanau kentinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği camisine, saldırı kurbanlarını ve İslam'ı aşağılayan bir mektup gönderildi.

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Geçen hafta ırkçı saldırının düzenlendiği ve aralarında Türkiye kökenlilerin de bulunduğu dokuz göçmenin öldürüldüğü Hanau kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) camisine kimliği belirsiz kişiler tarafından hakaret içeren bir mektup gönderildi.

DİTİB Hanau Derneği Başkanı Salih Özkan, Deutsche Welle Türkçe'ye verdiği demeçte, perşembe sabahı kendilerine ulaşan mektupta, ırkçı saldırının sorumlusu Alman Tobias R. kastedilerek, "Alman adam sizin gibi aptallara gününü gösterdi. Allah da o kadar aptal ki sizinkiler ödlek gibi ölürken, o güldü. Cesetleri köpek mamasına dönüştürülecek." cümleleri yer alıyor.

Camilerin önünde güvenlik önlemleri artırıldı

Camilerin önünde güvenlik önlemleri artırıldı

Özkan: Cemaat endişe içinde

Postayla gönderilen nefret içerikli mektup üzerine Hanau'daki DİTİB yetkilileri kentteki güvenlik birimleriyle bağlantıya geçtiklerini, yarın da konuyla ilgili görüşmelerde bulunacaklarını duyurdu. Geçen yıllarda da sıkça tehdit aldıklarını, son olarak aralık ayında caminin önüne domuz kafası bırakıldığını söyleyen Salih Özkan, bu tür nefret saldırıları üzerine cemaatin de endişe ve tedirginlik içinde olduğunu belirtti.

Geçen yıl 20’den fazla bomba ihbarı

DİTİB Dış İlişkiler Sorumlusu Zekeriya Altuğ da, mektubun özellikle geçen haftaki saldırıda evlatlarını kaybetmiş aileler için çok incitici olduğuna vurgu yapıyor. Altuğ, İslam dini ve Müslümanları aşağılayan ırkçı eylemlerin son yıllarda artış gösterdiğini söylüyor. DW Türkçe'ye konuşan Altuğ, geçen yıl ibadethanelerine ve derneklerine aşırı sağcı grupların imzasını taşıyan 20’den fazla bomba ve tehdit mesajı geldiğini ve bunların endişe verici olduğunu söylüyor.

DİTİB Dış İlişkiler Sorumlusu Zekeriya Altuğ

DİTİB Dış İlişkiler Sorumlusu Zekeriya Altuğ

Camilerin sadece birer ibadethane değil, ailelerin çocuklarıyla veya insanların arkadaşlarıyla buluştukları sosyal merkezler de olduğunu hatırlatan Altuğ, güvenlik birimlerinin hassasiyetlerinden memnun olduklarını ifade ediyor. Altuğ, bu tür olaylara karşı asıl duruşu Alman politikacıları ile sivil toplumdan beklediklerini belirtiyor.

184 İslam karşıtı saldırı kayda geçti

Almanya'da geçen yıl camilere ve Müslüman cemaatlerinin temsilcilerine yönelik 184 eylem kayda geçti. Alman hükümetinin, muhalefetteki Sol Parti'nin verdiği kapsamlı soru önergesine verdiği cevapta, 2019 yılında İslam karşıtı 184 saldırı meydana gediği, bunlardan 64’ünün halkı kışkırtmak, geri kalanının ise neonazi ve sağcı sembollerle hakaret, aşağılama ve mala zarar olarak kayda geçtiği bildiriliyor.

Köln Merkez Camii

Köln Merkez Camii

Saldırılar azalıyor, şiddeti ise artıyor

Almanya’da Müslümanlara ait kültür merkezleri, dernekler, mezarlıklar, camiler, dini kuruluşlar ve dernek temsicilerine yönelik saldırılar 2017’den bu yana ayrı bir kalemde kayda geçiyor. 2018 yılında 48’i camilere olmak üzere İslam karşıtı toplam 910 saldırı tespit edildi. 2017 yılında ise bu rakam bin 95 olarak verilmişti. Bunlar sadece emniyete intikal eden rakamlar olduğu için gerçek sayıların daha yüksek olduğundan yola çıkılıyor.

Federal hükümet, "Müslümanlar ile dini merkezleri Almanya'da siyasi saldırıların hedefinde" tespitinde bulunuyor. Almanya’da son yıllarda İslam karşıtı ırkçı saldırların sayısı azalsa da şiddetin dozunda artış kaydediliyor.

Elmas Topcu

©Deutsche Welle Türkçe

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