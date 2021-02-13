Hanau yıldönümü öncesi ırkçılığa karşı birlik mesajları

Almanya'nın Hanau kentinde göçmen kökenli dokuz kişinin ölümüne yol açan saldırının yıldönümü yaklaşırken ırkçılığa karşı birlik çağrıları yükseliyor.

Alman hükümetinin Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Annette Widmann-Mauz, Almanya'da ırkçılık kaynaklı şiddete karşı mücadelede daha aktif olunması çağrısı yaptı. "Hanau'daki ırkçı cinayetler hepimize daha fazlasını yapma yükümlülüğü getiriyor" diyen Widmann-Mauz, hükümetin ırkçılığa karşı mücadeleyi önleyici önlemlerden cezai takibata ve mağdurlara yönelik yardım ve danışmanlık hizmetlerine uzanan bir yelpazede yoğunlaştırmasının doğru bir adım olduğunu söyledi.

Funke Medya Grubuna konuşan Devlet Bakanı, "Bu nedenle herkesin ve her bir bireyin net tavır sergilemesi, nefret ve şiddete karşı sesini yükseltmesi gerekiyor" dedi.

Hanau saldırısının yıl dönümü nedeniyle Almanya Uyum Vakfı da 50'yi aşkın ünlünün destek verdiği bir kampanya başlattı. Kampanyayla ülke çapında aşırı sağ ve ırkçı nefret söylemlerine karşı bireyleri duruş sergilemeye çağıran afiş ve ilanlarla televizyon spotları hazırlandı.

Eski Cumhurbaşkanı ve Uyum Vakfı Konsey Başkanı Christian Wulff da "Dijital dünyada da gerçek dünyada da nefrete karşı kararlı bir mücadele yürütmeliyiz. Bu tür ideolojileri besleyen zeminleri hep beraber kurutmalıyız" açıklaması yaptı.

Kurban aileleri ihmallerden şikayetçi

Kurbanların aileleri ise soruşturma makamlarının ihmallerini eleştiriyor. Saldırıda ağabeyi Hamza'yı kaybeden Ayla Kurtoviç, Deutschlandfunk radyosuna yaptığı açıklamada kurban yakınlarının siyaset ve polis tarafından yalnız bırakıldığını belirtti.

Kurtoviç, ailelerin saldırının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen hala tam olarak ne olduğunu bilmediklerini belirterek hala polisle aralarında bir görüşme gerçekleşmediği şikayetinde bulundu.

Tobias R. isimli saldırgan 19 Şubat'ta Hanau'da nargile kafelere düzenlediği silahlı saldırıda aralarında Türkiye kökenlilerin de bulunduğu 9 kişiyi öldürmüş, ardından ailesiyle birlikte yaşadığı eve giderek kendisini ve annesini vurmuştu. Başsavcılık saldırganın suçu derin ırkçı duygularla işlediğinin tespit edildiğini açıklamıştı.

Hanau'da yaşamını kaybedenleri anmak üzere 19 Şubat'ta düzenlenecek anma törenine Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de katılacak.

KNA/BK,TY

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