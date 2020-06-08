 Hanau kurbanları anıldı | ALMANYA | DW | 19.08.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Hanau kurbanları anıldı

Hanau'daki ırkçı saldırının altıncı ayında düzenlenen anma etkinliğinde hayatını kaybeden 9 kişi anıldı. Etkinliğe katılanlar, olayın kapsamlı olarak açıklığa kavuşturulmasını istedi.

Kurbanlardan Gökhan Gültekin'in ağabeyi Çetin Gültekin

Kurbanlardan Gökhan Gültekin'in ağabeyi Çetin Gültekin

Almanya'da Frankfurt yakınlarındaki Hanau kentinde 19 Şubat'ta düzenlenen ırkçı saldırıda hayatını kayden dokuz kişi anıldı. Aralarında Türkiye kökenlilerin de olduğu kurbanlar için olayın altıncı ayı nedeniyle düzenlenen anma töreni saygı duruşu ile başladı.

Hanau halkı, politikacılar ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin katıldığı etkinlikte konuşan kurban yakınları, ırkçı saldırının tüm boyutlarıyla aydınlatılması gerektiğini dile getirdiler. Etkinliği Hanau Belediyesi Yabancılar Meclisi ve saldırıdan sonra kurulan "19 Şubat İnisiyatifi" adlı dernek düzenledi.

Saldırı sonrası düzenlenen gösteri

Saldırı sonrası düzenlenen gösteri

Hanau Belediyesi'nin önündeki meydanda düzenlenen etkinlikte konuşan Hanau Belediye Başkanı Claus Kaminsky, olayın meydana geldiği günü, "Barış zamanında Hanau'nun yaşadığı en korkunç gün" olarak tanımladı. Kaminsky, kurban yakınlarının  olayın aydınlatılmasından endişe duymamalarını istedi. Başkan, mağdurların yalnız bırakılmayacağını ve desteklenmesine devam edileceğini kaydetti.

Hanau'da Cumartesi günü  ülke genelinden katılımın olacağı geniş çaplı bir gösteri düzenlenecek.

Hanau Belediyesi Yabancılar Meclisi Başkanı Selma Yılmaz İlkhan, Almanya'da bir daha benzer saldırıların meydana gelmemesi için her bireye görev düştüğünü belirterek, "Sesimizi yükseltmeliyiz" dedi. Yılmaz İlkhan, Cumartesi günkü gösteriye katılım çağrısı yaptı.

Hanau'da düzenlenen cenaze töreni

Hanau'da düzenlenen cenaze töreni

Hanau'da 19 Şubat 2020'de akşam saatlerinde iki nargile kafeye düzenlenen silahlı saldırıda beşi Türkiye kökenli, 9 kişi hayatını kaybetmiş, saldırının faili ırkçı Alman Tobias Rathjen ise kısa süre sonra, 72 yaşındaki annesiyle birlikte ikamet ettiği evde ölü olarak bulunmuştu. Saldırıda Ferhat Ünvar, Gökhan Gültekin, Fatih Saraçoğlu, Sedat Gürbüz ile Hamza Kurtovi (Bosnalı), Mercedes Kierpacz (Polonyalı), Kaloyan Velkov (Bulgar), Vili Viorel Pun (Romanyalı), Said Nasser El Hashemi (Afganistanlı) hayatını kaybetmişti.

DW,dpa/TY,SÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

BKA: Hanau saldırganı ırkçı değildi

Hanau'da 4'ü Türkiye kökenli 9 göçmeni öldüren saldırganın cinayetleri sadece ırkçı nedenlerle işlemediği, komplo teorilerinin etkisinde kaldığı belirtildi.  

Irkçı saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına tazminat

Alman hükümetinin Hanau kentinde dört ay önce meydana gelen ırkçı saldırıda hayatını kaybeden 5'i Türk 9 kişinin yakınlarına yaklaşık 1 milyon euro tazminat ödediği bildirildi.  

Steinmeier'den aşırı sağa karşı dayanışma çağrısı

Hanau'da öldürülen dokuz kişi kentte düzenlenen törende anılıyor. Cumhurbaşkanı Steinmeier, vatandaşlara birlik, beraberlik ve dayanışma çağrısı yaptı.  

Benzer içerik

Deutschland Erfurt Januar 2020 | Combat 18-Razzia

Almanya'da Müslümanlara yönelik terör planı engellendi 08.06.2020

Almanya’da bir internet sohbetinde Müslümanlara yönelik terör saldırısı planlarını paylaşan bir kişi tutuklandı. Christchurch saldırısına atıfta bulunan şüphelinin evinde silahlar bulundu.

Deutschland, Hanau: Protest gegen Rechts

BKA: Hanau saldırganı ırkçı değildi 30.03.2020

Hanau'da 4'ü Türkiye kökenli 9 göçmeni öldüren saldırganın cinayetleri sadece ırkçı nedenlerle işlemediği, komplo teorilerinin etkisinde kaldığı belirtildi.

Deutschland Hanau Demonstration

Hanau'da oğlunu kaybeden Behçet Gültekin yaşamını yitirdi 28.03.2020

Almanya'nın Hanau kentinde düzenlenen ırkçı saldırıda oğlu Gökhan Gültekin'i kaybeden Behçet Gültekin, oğlunun ölümünden 39 gün sonra yaşamını yitirdi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

ARŞİV

Almanya'da şiddet uygulayan 3 polis görevden alındı

Almanya’nın Frankfurt kentinde gözaltına aldıkları bir kişiye yerde ve polis aracı içinde şiddet uygulayan üç polis memuru görevden alındı. Şiddet görüntüleri sosyal medyada yayılmıştı.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Korona krizinde birçok havayolu şirketi zarar etti. Seyahat kısıtlamalarının en çok vurduğu sektörde on binlerce çalışan işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Peki hangi şirket ne kadar zarar etti?  