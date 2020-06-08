Hanau kurbanları anıldı

Almanya'da Frankfurt yakınlarındaki Hanau kentinde 19 Şubat'ta düzenlenen ırkçı saldırıda hayatını kayden dokuz kişi anıldı. Aralarında Türkiye kökenlilerin de olduğu kurbanlar için olayın altıncı ayı nedeniyle düzenlenen anma töreni saygı duruşu ile başladı.

Hanau halkı, politikacılar ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin katıldığı etkinlikte konuşan kurban yakınları, ırkçı saldırının tüm boyutlarıyla aydınlatılması gerektiğini dile getirdiler. Etkinliği Hanau Belediyesi Yabancılar Meclisi ve saldırıdan sonra kurulan "19 Şubat İnisiyatifi" adlı dernek düzenledi.

Saldırı sonrası düzenlenen gösteri

Hanau Belediyesi'nin önündeki meydanda düzenlenen etkinlikte konuşan Hanau Belediye Başkanı Claus Kaminsky, olayın meydana geldiği günü, "Barış zamanında Hanau'nun yaşadığı en korkunç gün" olarak tanımladı. Kaminsky, kurban yakınlarının olayın aydınlatılmasından endişe duymamalarını istedi. Başkan, mağdurların yalnız bırakılmayacağını ve desteklenmesine devam edileceğini kaydetti.

Hanau'da Cumartesi günü ülke genelinden katılımın olacağı geniş çaplı bir gösteri düzenlenecek.

Hanau Belediyesi Yabancılar Meclisi Başkanı Selma Yılmaz İlkhan, Almanya'da bir daha benzer saldırıların meydana gelmemesi için her bireye görev düştüğünü belirterek, "Sesimizi yükseltmeliyiz" dedi. Yılmaz İlkhan, Cumartesi günkü gösteriye katılım çağrısı yaptı.

Hanau'da düzenlenen cenaze töreni

Hanau'da 19 Şubat 2020'de akşam saatlerinde iki nargile kafeye düzenlenen silahlı saldırıda beşi Türkiye kökenli, 9 kişi hayatını kaybetmiş, saldırının faili ırkçı Alman Tobias Rathjen ise kısa süre sonra, 72 yaşındaki annesiyle birlikte ikamet ettiği evde ölü olarak bulunmuştu. Saldırıda Ferhat Ünvar, Gökhan Gültekin, Fatih Saraçoğlu, Sedat Gürbüz ile Hamza Kurtovi (Bosnalı), Mercedes Kierpacz (Polonyalı), Kaloyan Velkov (Bulgar), Vili Viorel Pun (Romanyalı), Said Nasser El Hashemi (Afganistanlı) hayatını kaybetmişti.

DW,dpa/TY,SÖ

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