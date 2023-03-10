Hamburg'da silahlı saldırı: 8 ölü

Almanya'nın Hamburg kentinde Yehova Şahitlerine bağlı bir kilisede düzenlenen silahlı saldırıda sekiz kişinin öldüğü açıklandı.

Almanya'nın Hamburg kentinde Yehova Şahitlerine bağlı bir kilisede düzenlenen silahlı saldırıda sekiz kişinin öldüğü, ölülerin arasında saldırganın da bulunduğu açıklandı. Hamburg Emniyet Teşkilatından yapılan açıklamada yaralılar arasında durumu ağır olanların da bulunduğu bildirildi. Medyada yer alan haberlerde en az sekiz kişinin yaralandığı belirtiliyor.

Üç katlı binada akşam saatlerinde bir ayin düzenlendiği, silahın gece saat 21.00'e doğru ateşlendiği kaydedilmişti. Olay yeri yakınında bulunan polislerin hızlı bir şekilde binaya intikal ettiği, ceset ve yaralılarla karşılaştığı bildirilmişti.

Hamburg polisinden yapılan açıklamada, failin saldırıyı yalnız başına düzenlediğinden ve başka saldırgan bulunmadığından yola çıkıldığı kaydedildi. Saldırının nedeniyle ilgili soruşturmaların sürdüğü, olayın bir cinnet vakası olduğunun tahmin edildiği belirtildi.

AFP,dpa/BK,JD