 Hamburg′da öğrencilerden iklim eylemi | ALMANYA | DW | 01.03.2019

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ALMANYA

Hamburg'da öğrencilerden iklim eylemi

Almanya'nın Hamburg kentinde 3 binden fazla öğrenci Cuma günü okula gitmedi. Öğrenciler, iklim değişikliğini protesto için sokaktadı.

Deutschland Hamburg Klima Demonstration (picture-alliance/dpa/D. Reinhardt)

Almanya'nın Hamburg kentinde binlerce öğrenci, okula gitmek yerine küresel iklim değişikliği konusunda harekete geçilmesi çağrısında bulunmak için sokağa döküldü.

Yaklaşık 3 bin öğrencinin katıldığı eylemde öğrenciler, "Buradayız, sesimizi çıkarıyoruz çünkü geleceğimizi çalıyorsunuz" sloganı attı.

Hamburglu öğrenciler, Almanya'da kömüre dayalı enerji üretimine son verilmesini istedi.

Alman Çevre Bakanı Svenja Schulze Twitter üzerinden yaptığı açıklamada gösterileri etkileyici bulduğunu yazdı. Hamburg Eyaleti'nin Eğitim Bakanı Ties Rabe ise öğrencilerin dünyayı daha iyi bir yer haline getirme çabalarını desteklese de "Kimse okula gitmeyerek dünyayı iyileştiremez" dedi.

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Genç iklim aktivisti Greta Thunberg Brüksel sokaklarındaydı

Eyleme destek verenler arasında İsveçli aktivist öğrenci Greta Thunberg de vardı. Geçtiğimiz Ağustos ayında İsveç parlamentosu önünde eylem başlatan 16 yaşındaki Thunberg, okul çağındaki öğrenciler arasında iklim değişikliği eylemlerine ilham veren isim olmuştu.

Hamburg'daki eylemde konuşan Thunberg, politikacılar iklim değişikliği konusunda daha sert önlemler alana dek öğrencilerin eyleminin süreceğini söyledi. Thunberg, "Politikacılar ve iktidar sahipleri çok uzun bir süre iklim krizi ile savaşmamalarının bedelini ödemedi. Ancak artık böyle olmaması için elimizden geleni yapacağız" dedi. 

16 yaşındaki Thunberg, geçtiğimiz ay Belçika'daki eylemlere de katılmış ve Avrupa Birliği'nin iklim değişikliği ile mücadele için milyarlarca euroluk bütçe ayırması için taahüdde bulunmasını sağlamıştı.

rtr/ÖA,GY

© Deutsche Welle Türkçe

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