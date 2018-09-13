 Hambach ormanındaki operasyon esnasında bir kişi öldü | ALMANYA | DW | 19.09.2018

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ALMANYA

Hambach ormanındaki operasyon esnasında bir kişi öldü

Hambach ormanında linyit ocağının genişletilmesi için ağaçların kesilmesini engellemek isteyenlere yönelik operasyon esnasında bir gazeteci hayatını kaybetti. Kuzey Ren-Vestfalya yönetimi operasyonu durdurma kararı aldı.

Hambacher Forst - Mann ist während der Räumungsarbeiten von einem Baumhaus gefallen (picture-alliance/dpa/C. Gateau)

Almanya'nın Aachen kenti yakınlarındaki Hambach ormanında, linyit ocağının genişletilmesi için ağaçların kesilmesini engellemeye çalışanlara yönelik operasyon sırasında bir gazetecinin düşerek hayatını kaybettiği bildirildi. Polis yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, gazetecinin iki ağaç arasındaki 15 metre yüksekliğindeki asma köprüden düşerek, yaşamını yitirdiği belirtildi. Kuzey Ren-Vestfalya İçişleri Bakanı Herbert Reul olay üzerine operasyonun durdurulduğunu duyurdu.

Polis tarafından daha önce Twitter üzerinden yapılan açıklamada, bir kişinin ağaç evlerin bulunduğu kısımda "çok yüksek bir yerden düştüğü” ve ağır yaralandığı belirtilmişti. İlk yardım ekiplerinin kaza yerinde yaralıya ilk müdahaleyi yapmalarının ardından, helikopterle hastaneye kaldırıldığı kaydedilmişti.

Çelişkili açıklamalar

Aachen polisinin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, kaza sırasında eylemcilere yönelik bir müdahalenin olmadığı vurgulandı. Açıklamada, “kazanın olduğu sırada kazaya uğrayan kişinin bulunduğu ağaç eve herhangi bir polis operasyonu yapılmıyordu” ifadesi kullanıldı.

"Hambacher Forst” adlı Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise gazetecinin öldüğü sırada ormanda polis operasyonunun olduğu iddia edildi. Açıklamada, “Bize ormanda uzun süredir gazeteci olarak eşlik eden arkadaşımız 20 metre yükseklikteki bir asma köprüden düştü. Bu sırada polis ve (enerji şirketi) RWE ağaç ev köyünü boşaltmaya çalışıyordu. O sırada özel tim, asma köprünün yakınlarında bir aktivisti gözaltına alıyordu. Düşen kişi, muhtemelen oraya gitmeye çalışıyordu” denildi.

Operasyon geçen hafta başladı

Alman enerji firması RWE'nin linyit madenini genişletmek için yok edilmesi planlanan Hambach ormanında eylemcilerin ağaçlara kurdukları evlerin tahliyesi için operasyona geçen hafta başlanmıştı. Operasyonda bugüne kadar 50 ağaç evden 39’unun tahliye edildiği belirtiliyor.

DW,AFP,dpa/JD,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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