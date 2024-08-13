Hamas'tan aylar sonra İsrail'e roketli saldırı

İsrail, Gazze Şeridi'nden fırlatılan bir roketin Tel Aviv açıklarında denize düştüğünü duyurdu. İsrail ordusundan yapılan açıklamada Hamas'ın aylar sonra gelen ilk saldırısına ilişkin, "Kısa bir süre önce, Gazze Şeridi'nden geçtiği tespit edilen bir roketin, İsrail'in orta kesimindeki deniz bölgesine düştüğü" belirtildi. Ordu, aynı zamanda İsrail topraklarına geçmeyen bir başka roketin daha tespit edildiğini duyurdu.

Hamas'ın silahlı kolu İzzeddin Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada saldırı doğrulanarak Tel Aviv'e iki M90 füzesi atıldığı belirtildi. Örgütün açıklamasında, "El Kassam Tugayları, Siyonistlerin sivillere yönelik katliamlarına ve halkımızın kasıtlı olarak yerlerinden edilmesine tepki olarak Tel Aviv şehri ve banliyölerini iki M90 füzesiyle bombalamıştır" denildi.

İsrail, Hamas ve Lübnan Hizbullah'ının üst düzey isimlerini öldürmesinin ardından İran ve müttefiklerinden gelebilecek olası bir saldırıya karşı bir süredir teyakkuzda.

İran'dan Avrupa'dan gelen çağrıya yanıt: Tek taraflı ve mantıksız

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a Ortadoğu'da gerilimi düşürmek için adım atma çağrısına Tahran'dan yanıt geldi. Avrupa'nın arabuluculuk girişimini reddeden İran, İsrail'e karşı misilleme hakkını savundu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kanani, Batılı liderlerin çağrısını "siyasi olarak tek taraflı ve mantıksız" olarak nitelendirerek bu çağrıların İsrail'i bölgede daha fazla suç işlemeye teşvik ettiğini savundu. Sözcü, İran'ın güvenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmak için dışarıdan "tavsiye veya izin almasına gerek olmadığını" belirtti.

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın üç liderin çağrısına cevaben İsrail'in yaşanan son krizden sorumlu olduğunu ve cezalandırılması gerektiğini söylediği aktarıldı. Pezeşkiyan gerilimin tırmanmasını engellemek için Batı'nın İsrail hükümetini kınaması ve işlediği savaş suçlarını görmezden gelmeyi bırakması gerektiğini savundu.

Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütü kabul ettiği Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da öldürülmesi, bölgede tansiyonu daha da artırmıştı. Uluslararası kamoyununu büyük bölümü Hamas adına ateşkes müzakerelerini yöneten Haniye'ye yönelik suikastten İsrail'i sorumlu tutarken, müzakerelere darbe vurulduğu eleştirileri yapılmıştı.

Haniye'nin ölümünün ardından Hamas'ın siyasi büro başkanlığına örgütün Gazze sorumlusu Yahya Sinvar getirilmişti.

Dpa,AFP/SÖ,EC



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