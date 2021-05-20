Hamas yetkilisi: 1 veya 2 gün içinde ateşkese varılabilir

Hamas temsilcisi Musa Ebu Merzuk, Gazze'de ateşkese bir veya iki gün içinde varılacağını tahmin ettiğini söyledi. "Bir ya da iki gün içinde karşılıklı anlaşmaya dayanan ateşkese varılacağını tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.

Açıklamalar, Hamas ve İsrail arasında günlerdir süren ve bugün de devam eden saldırıların ardından geldi. İsrail dün gece Hamas'ın Gazze kentindeki tünel sisteminin bazı bölümlerini bombalamış, İsrail ordusundan yapılan açıklamada da 24 saat içinde "metro" adı verilen tünel sistemi üzerinde yer alan onlarca hedefin vurulduğu belirtilmişti.

Reuters haber ajansının haberine göre bir Mısır güvenlik kaynağı, arabulucuların yardımıyla tarafların temelde bir ateşkes üzerinde anlaştıklarını ifade etti. Detaylar ise henüz açıklanmadı.

Maas İsrail'de

Bu arada Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas bugün resmi ziyaret amacıyla İsrail'e gitti. Temasları sırasında, İsrail hükümeti ile dayanışma içerisinde olduklarını vurgulayan Maas, İsrail'in kendini savunma hakkına sahip olduğunu vurguladı. "Bugün buraya sizinle dayanışmamızı göstermek için geldim" diyen Maas, "İsrail‘in kendini büyük çaptaki, kabul edilemez saldırılara karşı korumaya hakkı var. Bizim için İsrail'in ve Almanya'daki Yahudilerin güvenliği tartışmaya kapalı ve İsrail buna her zaman güvenebilir" ifadesini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas (sağda), Tel Aviv havaalanında İsrailli mevkidaşı Gabi Ashkenazi tarafından karşılandı

Maas, "Bölgede İsrail'i ortadan kaldırmakla tehdit eden gruplar ve devletler olduğu sürece, İsrail Hükümeti kendini ve vatandaşlarını koruma konumunda olmalıdır. Almanya bunun için üzerine düşeni yapmaya devam edecek ve yapacaklarımız jestlerden ibaret olmayacak" ifadelerini kullandı. Maas, İsrail'in Hamas'a ve Gazze'deki diğer gruplara saldırılarını uygun bulduğunu ve saldırıların "meşru müdafaa" olduğunu dile getirdi.

Bakan Maas ayrıca ateşkes ihtimaline ilişkin açıklamalarda da bulundu, "Ateşkes çabalarının başarılı olacağını umuyorum. Almanya olarak, bu yöndeki uluslararası çabalara destek veriyoruz" şeklinde konuştu. Alman hükümetinin iki devletli bir çözümden yana olduğunu dile getiren Heiko Maas, "İsrailliler ve Filistinliler iki tarafta doğal olarak yaşayabilirse" güven ve barış içinde bir yaşamın mümkün olabileceğini ifade etti.

Biden'dan gerginliği azaltma çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden dün, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile telefonda görüşerek İsrail ile Hamas arasında Gazze Şeridi’nde yaşanan gerilimin azaltılmasını beklediğini söylemişti.

Beyaz Saray sözcüsü Karine Jean-Pierre, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "İki lider Gazze’deki olayların durumu, Hamas ile diğer terörist unsurların kapasitesini azaltmak için İsrail’in kaydettiği gelişmeler ve bölgesel hükümetler ile ABD’nin sarf ettiği diplomatik çabalar konularında detaylı bir görüşme gerçekleştirdi" şeklinde konuşmuştu.

DW,rtr / AI,ET

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