  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Yerel seçime doğru Aşırı sağın yükselişi Ortadoğu'da savaş
PolitikaFilistin Bölgeleri

Hamas ile El Fetih arasında başbakan gerilimi

16 Mart 2024

Abbas'ın danışmanı Mustafa'yı Başbakan ataması El Fetih ile Hamas arasındaki gerilimi tırmandırdı. Hamas'tan sert açıklama geldi.

https://p.dw.com/p/4dnW5
Solda Filistin Özerk Yönetimi lideri Mahmut Abbas, sağda da Ramallah merkezli hükümetin yeni Başbakanı Muhammed Mustafa.
Solda Filistin Özerk Yönetimi lideri Mahmut Abbas, sağda da Ramallah merkezli hükümetin yeni Başbakanı Muhammed Mustafa. Fotoğraf: Palestinian Presidency/Anadolu/picture alliance

Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'ın, uzun süredir kendisine ekonomik danışmanlık yapan Muhammed Mustafa'yı Başbakan atamasına Hamasbaşta gelmek üzere diğer Filistinli gruplardan tepki geldi. Hamas ve söz konusu grupların yaptığı açıklamada "ulusal bir uzlaşı" olmadan kurulacak yeni hükümetin "dışlama odaklı politikayı güçlendireceği ve Filistin'deki bölünmeyi derinleştireceği" belirtildi.

Hamas, İslami Cihad, Filistin Ulusal İnisiyatifi ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nden yapılan açıklamada, Filistin Özerk Yönetimi ile Filistin halkı arasında "büyük bir uçurum" olduğu iddia edildi.  

Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Abbas'ın partisi El Fetih ise yapılan söz konusu açıklamaya sert tepki gösterdi. El Fetih, Hamas'ı 7 Ekim saldırılarıyla Gazze Şeridi'nin İsrail tarafından yeniden işgaline sürüklemekten sorumlu tuttu. El Fetih, 7 Ekim'den beri yaşananları, İsrail'in kuruluşu döneminde yaşanan ve Nakba diye nitelenen, 760 bin Filistinlinin topraklarından sürülmesiyle sonuçlanan "1948 olaylarından daha acı ve korkunç" diye niteledi. El Fetih kendisine yöneltilen eleştirileri geri çevirerek asıl "Hamas yönetiminin gerçeklerden ve Filistin halkından kopuk olduğunu" savundu. 

Muhammed Mustafa Abbas'a çok yakın

Abbas Perşembe günü, uzun yıllardır kendisine ekonomik danışmanlık yapan Muhammed Mustafa'yı Başbakan olarak atadığını açıklamıştı. Mustafa, geçen ay kabinesiyle birlikte görevi bırakan eski Başbakan Muhammed İştiyye'nin görevini devralıyor.

Filistin bölgesinde Batı Şeria'da yönetimi elinde tutan Abbas liderliğindeki El Fetih partisi ile Gazze Şeridi'ni kontrol eden Hamas arasındaki güç çekişmesi uzun zamandır sürüyor. Hamas, 2007'de Gazze'de kontrolü sağlayarak El Fetih yönetimini Batı Şeria'ya hapsetmiş oldu. İki bölgedeki farklı ideolojilere sahip iki yapı nedeniyle Filistin halkını kimin temsil ettiği tartışması da netliğe kavuşamıyor. Filistin halkı ise uluslararası anlaşmalarda da tanımlanan, bölgede iki devletli bir çözüm modeli çerçevesinde kurulacak bir Filistin devletinin her iki bölge topraklarından oluşmasını umut ediyor. 

AFP/ ETO, JD

DW Türkçe'ye sansürsüz nasıl ulaşabilirim?

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

İstanbul'da Filistinlilere destek için düzenlenen bir eylemden

Filistin'de hangi örgütler var ve Ankara ile ilişkileri ne?

Filistin'de hangi örgütler var ve Ankara ile ilişkileri ne?

İsrail ordusu ile çatışan 10'un üzerinde Filistinli örgüt var. Bunlar arasında beş silahlı yapı öne çıkıyor. Bu örgütlerin hangileri olduğunu ve Türkiye ilişkilerini mercek altına aldık.
Politika25 Ekim 2023
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres

Guterres Ramazan'da Gazze'de silahların susmasını istedi

Guterres Ramazan'da Gazze'de silahların susmasını istedi

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres Ramazan ayına girilmiş olması sebebiyle Gazze'de "silahların susması" gerektiğini söyledi.
Çatışmalar11 Mart 2024
ABD Başkanı Joe Biden

Biden: Sivillerin korunmaması İsrail'e zarar veriyor

Biden: Sivillerin korunmaması İsrail'e zarar veriyor

ABD Başkanı Biden, İsrail yönetiminin Gazze'de yürüttüğü savaşta izlediği yöntemleri eleştirerek, sivillere yönelik daha dikkatli bir tutum izlenmesi gerektiğini vurguladı.
Politika10 Mart 2024
Daha fazla içerik göster