Hamas ile El Fetih arasında başbakan gerilimi

Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'ın, uzun süredir kendisine ekonomik danışmanlık yapan Muhammed Mustafa'yı Başbakan atamasına Hamasbaşta gelmek üzere diğer Filistinli gruplardan tepki geldi. Hamas ve söz konusu grupların yaptığı açıklamada "ulusal bir uzlaşı" olmadan kurulacak yeni hükümetin "dışlama odaklı politikayı güçlendireceği ve Filistin'deki bölünmeyi derinleştireceği" belirtildi.

Hamas, İslami Cihad, Filistin Ulusal İnisiyatifi ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nden yapılan açıklamada, Filistin Özerk Yönetimi ile Filistin halkı arasında "büyük bir uçurum" olduğu iddia edildi.

Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Abbas'ın partisi El Fetih ise yapılan söz konusu açıklamaya sert tepki gösterdi. El Fetih, Hamas'ı 7 Ekim saldırılarıyla Gazze Şeridi'nin İsrail tarafından yeniden işgaline sürüklemekten sorumlu tuttu. El Fetih, 7 Ekim'den beri yaşananları, İsrail'in kuruluşu döneminde yaşanan ve Nakba diye nitelenen, 760 bin Filistinlinin topraklarından sürülmesiyle sonuçlanan "1948 olaylarından daha acı ve korkunç" diye niteledi. El Fetih kendisine yöneltilen eleştirileri geri çevirerek asıl "Hamas yönetiminin gerçeklerden ve Filistin halkından kopuk olduğunu" savundu.

Muhammed Mustafa Abbas'a çok yakın

Abbas Perşembe günü, uzun yıllardır kendisine ekonomik danışmanlık yapan Muhammed Mustafa'yı Başbakan olarak atadığını açıklamıştı. Mustafa, geçen ay kabinesiyle birlikte görevi bırakan eski Başbakan Muhammed İştiyye'nin görevini devralıyor.

Filistin bölgesinde Batı Şeria'da yönetimi elinde tutan Abbas liderliğindeki El Fetih partisi ile Gazze Şeridi'ni kontrol eden Hamas arasındaki güç çekişmesi uzun zamandır sürüyor. Hamas, 2007'de Gazze'de kontrolü sağlayarak El Fetih yönetimini Batı Şeria'ya hapsetmiş oldu. İki bölgedeki farklı ideolojilere sahip iki yapı nedeniyle Filistin halkını kimin temsil ettiği tartışması da netliğe kavuşamıyor. Filistin halkı ise uluslararası anlaşmalarda da tanımlanan, bölgede iki devletli bir çözüm modeli çerçevesinde kurulacak bir Filistin devletinin her iki bölge topraklarından oluşmasını umut ediyor.

AFP/ ETO, JD

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