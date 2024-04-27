Hamas: İsrail'in ateşkes teklifini değerlendireceğiz

Hamas, İsrail'den Gazze Savaşı'nda ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin bir teklif aldıklarını açıkladı. Radikal İslamcı örgütün üst düzey isimlerinden Halil El Hayya Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, "Hamas bu teklifi değerlendirecek ve bir yanıt verecek" dedi.

İsrail'in önerisinin, 13 Nisan'da Mısır ve Katarlı müzakerecilere iletilen Hamas'ın pozisyonuna yanıt niteliğinde olduğu belirtildi. İsrail, dolaylı müzakerelerde ateşkes ve İsrailli rehinelerin serbest bırakılması konularında örgüt üzerindeki zaman baskısını artırıyor.

Axios haber portalı ve İsrail medyasının üst düzey İsrailli yetkillere dayandırdığı haberlere göre, yakın zamanda bir uzlaşmaya varılmaması halinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta da bir kara operasyonuna başlanacağı belirtiliyor.

İsrail medyasında Mısır ve İsrailli heyetler arasındaki son görüşmelerde Hamas'la sınırlı bir uzlaşmaya varıldığı; buna göre yalnızca ileri yaştaki rehinelerle, kadın ve hasta rehinelerin serbest bırakılacağına yönelik haberler yer almıştı.

Axios'un haberinde, ateşkesin süresinin ise Hamas tarafından serbest bırakılacak rehinelerin sayısına bağlı olacağı belirtildi. İsrail, Hamas'ın iki hafta önce masaya getirdiği kalıcı ateşkes talebini ise reddediyor.

Uzlaşma gecikirken insani kriz ağırlaşıyor

Ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik müzakerelerde aylardır sonuç alınamıyor. Savaşın başından bu yana ABD, Katar ve Mısır arabuluculuğunda varılan tek uzlaşma çerçevesinde Kasım ayı sonunda bir haftalık ateşkes sağlanmış ve yüzlerce İsrailli rehineye karşılık İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinli mahkumlar serbest bırakılmıştı.

ABD ve Avrupa Birliği'nin terör örgütü olarak sınıflandırdığı Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırıda yaklaşık bin 170 kişi hayatını kaybetmiş, 250 dolaylarında kişi de Gazze Şeridi'ne kaçırılmıştı.

İsrail, Hamas'ın saldırısının ardından Gazze'ye yoğun saldırılar düzenlemeye başladı. Söz konusu saldırılarda, Hamas kontrolündeki Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre şimdiye kadar 34 bin 350'den fazla insan hayatını kaybetti. İnsani yardımların oldukça kısıtlı ve yetersiz biçimde ulaştırılabildiği bölgede, halk kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya. Birleşmiş Milletler ve diğer sivil toplum örgütleri bölgede günden güne ağırlaşan insani krize dikkat çekerek "acil ateşkes" çağrısı yapıyor.

DW,AFP,dpa/SÖ,JD

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