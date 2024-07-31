Hamas: Haniye doğrudan hedef alındı

Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da konakladığı konuta düzenlenen füzeli saldırıyla ilgili ayrıntılar henüz netleşmedi. Ancak Hamas'tan yapılan açıklamada, Haniye'nin ölümüne yol açan saldırının doğrudan Hamas liderini hedef aldığı belirtildi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir basın toplantısı düzenleyen Hamas'ın üst düzey yetkilisi Halil El Haca, "Füze doğrudan İsmail Haniye'nin kaldığı odaya isabet etti ve Haniye vuruldu" dedi. Hamas yetkilisi El Haca, bu bilginin saldırı sırasında Haniye'nin yakınında bulunan tanıkların ifadelerine dayanılarak edinildiğini kaydetti. Füzeyle yapılan saldırı sırasında Haniye'nin bulunduğu binanın duvarları ile pencerelerin de tahrip olduğu kaydedildi.

Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da Çarşamba sabaha karşı bulunduğu konutta uğradığı bir suikastla öldürülmüştü. Avrupa Birliği (AB) ve ABD tarafından terör örgütü olarak kabul edilen Hamas ve İran saldırıdan İsrail'i sorumlu tutuyor. İsrail hükümeti ise şu ana kadar olayla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Saldırıyla ilgili ayrıntılar henüz tam olarak ortaya çıkmış değil.

Avrupa Birliği'nden itidal çağrısı

Peter Stano Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA/picture alliance

Hamas lideri Haniye'nin öldürülmesi ile ilgili bir açıklama yapan Avrupa Birliği (AB), bölgedeki tüm taraflara sükunet ve itidal çağrısında bulundu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in sözcüsü Peter Stano, Birliğin prensip olarak "yargı kararına dayanmayan infazları reddettiğini, ayrıca uluslararası ceza yargılamaları bağlamında da hukukun üstünlüğünü savunduğunu" dile getirdi.

Stano, Ortadoğu'da çatışmaların büyümesinin hiçbir ülke ve hiçbir millete yaramayacağını da sözlerine ekledi.

dpa,AFP / TY,ET

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