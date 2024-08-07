Hamas'ın yeni siyasi büro başkanı Yahya Sinvar

Hamas, Telegram hesabından bir açıklama yayınlayarak siyasi büro başkanlığına Yahya Sinvar'ın seçildiğini duyurdu. İsrail, Yahya Sinvar'ı 7 Ekim 2023 tarihinde Hamas'ın düzenlediği, yaklaşık bin 200 kişinin öldürüldüğü ve 250 kişinin rehin alındığı saldırıyı planlamakla suçluyor.

1962 yılında Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus Mülteci Kampı'nda dünyaya gelen Yahya Sinvar'ın ailesi Aşkelon kentinden. İsrail tarafından ilk defa 1982 yılında tutuklanan Sinvar o dönem 4 ay hapis yattı. 1988 yılında ise iki İsrail askerinin kaçırılması ve öldürülmesini, ayrıca dört Filistinlinin öldürülmesini planlama suçundan tekrar tutuklanan Sinvar dört kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sinvar, 23 yıl hapis yattıktan sonra 2011 yılında Hamas ile İsrail arasında varılan esir takası anlaşması çerçevesinde serbest bırakıldı.

İsmail Haniye'nin 2017 yılında Hamas Siyasi Büro Başkanı seçilmesi üzerine Haniye'nin yerine Hamas'ın Gazze'deki Siyasi Büro Başkanı görevine geldi. Yahya Sinvar Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el Kassam Tugayları'nın kurucularından sayılıyor. İsrail hapishanelerinde kaldığı dönemde akıcı şekilde İbranice konuşmayı öğrendiği belirtiliyor.

Yahya Sinvar'ın seçilmesine kim ne yorum yaptı?

İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz, Sinvar'ın seçimiyle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Katz konuyla ilgili yorumunda "Baş terörist Yahya Sinvar'ın İsmail Haniye'nin yerine Hamas'ın yeni lideri olarak atanması, (Sinvar'ın) bir an önce ortadan kaldırılması ve bu alçak örgütün yeryüzünden silinmesi için bir başka ikna edici nedendir" ifadelerini kullandı.

Lübnan Hizbullahı ise Sinvar'ı tebrik ederek, bu ismin siyasi büro başkanlığına gelmesinin "düşmanın" Hamas liderleri ve yetkililerini öldürerek "hedeflerine ulaşamadığını" ortaya koyduğunu açıkladı.

Siyasi analistler, Sinvar'ın İsrail ile ateşkese ulaşma konusunda Haniye'ye göre daha isteksiz olduğu görüşünü dile getiriyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken gazetecilere yaptığı açıklamada ateşkese ulaşmanın Sinvar'a bağlı olduğunu, Sinvar'ın "birincil karar verici olduğunu ve olmaya devam ettiğini" söyledi.

Hamas Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından terör örgütü olarak kabul ediliyor.

DW, dpa / EC,ET

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