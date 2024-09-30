Hamas'ın Lübnan sorumlusu öldürüldü

İsrail, Hamas'ın Lübnan sorumlusu ile Filistin Halk Kurtuluş Cephesinin üç üyesini Lübnan'da hedef aldı. İsrail, Yemen'e de hava saldırısı düzenledi.

İsrail Lübnan'a yönelik hava saldırılarını yeni haftaya da taşıdı. Filistinli Hamas örgütünün Lübnan'daki yöneticisi günün erken saatlerinde ülkenin güneyine düzenlenen bombardımanda öldürüldü.

ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) terör organizasyonu saydığı örgütten yapılan açıklamada, Hamas'ın Lübnan lideri Fetih Şerif Ebu El Emin'in güney Lübnan'daki bir Filistinli mülteci kampına yönelik saldırıda öldüğü kaydedildi. Şerif'in evinin hedef alındığı hava saldırısında eşi, kızı ve oğlunun da hayatlarını kaybettiği belirtildi.

Lübnan basını, İsrail'in geçen hafta yoğun şekilde hedef aldığı Tyre kenti yakınlarındaki El Bas mülteci kampını ilk kez vurduğunu aktardı. Burada Gazze savaşı öncesinde yaklaşık 10 bin Filistinli mülteci kalıyordu.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) verilerine göre Lübnan'daki 12 kampta 200 bin Filistinli mülteci bulunuyor. Kampların güvenliğinden Filistinli silahlı örgütler sorumluyken Lübnan ordusu bu alanların dışında kalıyor.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi üyeleri de öldürüldü

Hamas'ın açıklamasından kısa süre önce seküler sol örgüt Filistin Halk Kurtuluş Cephesi üç üyelerinin Beyrut'un Kola mahallesine yine bu sabah düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıkladı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı geçen iki haftada yaklaşık bin kişinin öldüğünü, 6 bin kişinin de yaralandığını açıkladı. Sadece Pazar günkü bombardımanda 105 kişinin öldüğü belirtildi.

Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua/IMAGO

İsrail'den Yemen'e de hava saldırısı

İsrail Pazar günü Yemen'deki Husileri hedef bir hava saldırısı düzenledi. Husi yönetiminden yapılan açıklamada dört kişinin öldüğü, 29 kişinin de yaralandığı belirtildi. Husiler Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanına füze fırlatmış, saldırı girişimleri başarısız olmuştu.

İsrail bu girişime yanıt olarak Pazar günü "onlarca uçağın" katıldığı bir operasyonla Hudeyde ve Ras İsa limanları ile yine Hudeyde şehrinde iki enerji tesisini bombaladı. İran destekli Husiler için özellikle Hudeyde önemli bir merkez.

İsrail ordusu jetlerin 1800 kilometre uzaktaki Yemen'e uçuşlarına tanker uçakların da eşlik ettiğini, F-35'lere havada yakıt ikmali yapıldığını açıkladı. Operasyona casus uçakların da destek verdiği belirtildi.

AFP, Reuters / MUK,JD

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