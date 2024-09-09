Hakkında inceleme başlatılan teğmenlere ne olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın askeri okul mezuniyetinde kılıçlarını havaya kaldırıp Mustafa Kemal Atatürk ve laiklik vurgulu yemin eden teğmenlerin "ordudan temizleneceğini" söylemesinin ardından teğmenlerle ilgili ihraç kararı alınabileceği tahmin ediliyor.

Milli Savunma Bakanlığı, askeri okul mezuniyetinde genç teğmenlerin "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" şeklinde slogan atarak

kılıç çatma gösterisi yapması ile ilgili inceleme başlatmıştı. İncelemenin soruşturmaya dönüp dönmeyeceği henüz bilinmiyor. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta sonu İmam Hatipliler Kurultayı'nda yaptığı açıklamanın sürecin seyrini etkileyeceği yorumlarına neden oluyor.

Erdoğan, "Mezuniyet töreninde kılıçlar çektiler, bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Birkaç tane kendini bilmez, bunlar da temizlenecek. Bunların ordumuzun içinde bulunması mümkün değil" ifadelerini kullandı. Mezuniyet töreninde yaşananlar AKP içinde de tartışmalara neden olmuştu.

Kara Harp Okulu'nu birincilikle bitiren Ebru Eroğlu diplomasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı Fotoğraf: Murat Cetinmuhurdar/Anadolu/picture alliance

Edinilen bilgilere göre Milli Savunma Bakanlığınnın başlattığı incelemede baş şüpheli olarak bölüm birincisi teğmen Ebru Eroğlu görülüyor. Eroğlu'nun 20'ye yakın subayla andı okumayı "planladığı" tahmin ediliyor. Bakanlığın incelemesinde ilk aşamada 20 kişinin toplanarak attığı slogana daha sonra 200 kadar teğmenin katıldığı tespit edildi. Slogan ve eylemi başlatan subaylar arasındaki mesajlaşmalar da inceleniyor.

"Ordudan atılma dahil tüm seçenekler masada"

DW Türkçe'ye bilgi veren bir hükümet yetkilisine göre; incelemeden soruşturma aşamasına geçildiği takdirde "ordudan atılma" dahil tüm seçenekler değerlendirilebilecek.

Yetkili, "Organize ve planlı bir eylem olduğu tespit edilirse ceza süreci işletilir. Ceza olsun ya da olmasın Ebru teğmen ve birlikte hareket edenlerin kariyerleri büyük bir zarar görecek" dedi. Askeri yetkililere göre söz konusu teğmenlerin bu olay sicillerine işlenecek.

Tartışma ile ilgili DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan emekli askeri savcı Albay Ahmet Zeki Üçok'a göre ise "kılıç çatma" aslında her mezuniyet töreninde olan bir ritüel. Üçok, "Komandoların da var. 'Havada karada denizde' diye yemin ediyorlar. Devlet Bahçeli'nin ziyaret ettiği polisler, ülkücü işaretleri yaparak yemin ettiler. Mavi berelilerin de kendi duaları var. Bunlar da yönetmeliklerde yok" dedi.

Ahmet Zeki Üçok, kılıç çatma ve yemin töreninin 2016'daki darbe girişimi sonrası okutulmadığını, 2022 yılından sonra ise "Bu okunmayacak" denildiğini söyledi. Üçok, "28 yıldır yapılan bir şeydir. 28 yıl önce okul birincisi çocuğun kendi yazdığı bir metin, çok beğeniliyor, sonra da her sene okundu. Süleyman Demirel, Ahmet Necdet Sezer, Abdullah Gül, Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde defalarca bu gösteriler yapıldı. Yasak sonrası 2023'te mezuniyetten bir gün önce 29 Ağustos'ta yine okuyorlar. Okulun bahçesinde bir araya geliyorlar. Bu sene yani 2024'te de okul birincisi bu yemini yaptırıyor. Yalnız burada 28 yıldır olmayan bir şey var. O da 'Mustafa Kemal’in askerleriyiz' sözleri. Buradaki bütün kıyamet bundan kopuyor" diye konuştu.

Komutanlarına da ceza yolda

Teğmen Ebru Eroğlu'nun subay andı okuması ve "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganından üslerinin haberi olduğu kaydediliyor. İddiaya göre komutanlardan biri bu subay andı okunacağına dair hazırlıktan önceden haberdardı. Komutan hakkında da inceleme başlatıldı. Komutana yaptırım uygulanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Kara Harp Okulu'nu birincilikle bitiren Ebru Eroğlu diplomasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldıktan sonra Fotoğraf: Murat Cetinmuhurdar/Anadolu/picture alliance

Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre de söz konusu komutan istifa etti. Ancak herhangi bir istifa olmadığı emeklilik isteme durumu olabileceği kaydedildi. Komutanın "Teğmenler tarikat esiri olmakla suçlanmaktan rahatsızdı. O nedenle bu andı okumak istediler" savunmasını yaptığı öğrenildi.

Emekli asker Üçok ise ortada bir suç varsa o da askeri bölgedeki görüntülerin dışarı çıkarılması olabileceğini savundu. "Bunun dışında bir suç yok" diyen Üçok'a göre bunun suç olduğu tespit edilse bile teğmenler tarafından çekilmediğinin net olduğu, ailelerin görüntüleri çektiğinin tespit edileceğini kaydetti. Teğmenlerin bir suç işlemediğini düşünen emekli savcı Üçok, "Hangi disiplin suçunu ihlal etmiş bu çocuklar? Atatürk'ün askeri' demek nerede suçmuş?" dedi.

Askeri disiplin mevzuatı kapsamında soruşturulan teğmenler ve amirleri ile ilgili bir ceza önerilmesi durumunda bu Kara Kuvvetleri Komutanlığına sunulacak. İhraç için ise Bakanlık tarafından oluşturulacak Yüksek Disiplin Kurulu'nun toplanması şart. Son onay merci ise Kara Kuvvetleri Komutanı ve Milli Savunma Bakanı.

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