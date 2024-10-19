Hakan Fidan: İsrail İran'ı meşru müdafaaya zorluyor

İstanbul'da İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in "saldırgan tutumunun" Tahran'ı meşru müdafaaya dönük adımlar atmaya zorladığını söyledi.

Fidan, "Gazze'de soykırıma devam eden İsrail Lübnan'ı da kana bulamaya devam ediyor. Netanyahu bölgede sürekli yeni cepheler açıyor. İran'ı da bu savaşın içine çekmeye çalışıyor. İran'ın petrol ve nükleer tesislerini vurmakla tehdit ediyor. İsrail'in saldırgan tutumu İran'ı meşru müdafaaya dönük adımlar atmaya zorluyor" dedi.

İsrail'i "uluslararası hukuku açık bir biçimde ihlal eden eylem ve söylemlerine" son vermeye çağıran Fidan, "Krizin başından beri yaptığımız uyarıyı tekrarlamak istiyorum. Savaşın tüm bölgeye yayılma riski asla hafife alınmamalı" ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, "Küresel düzeyde çok ciddi yansımaları olabilecek bir gerilimin içindeyiz. Bölge ülkeleri ve bölge dışı aktörler geri dönülemez bir adım atmaktan kaçınmak zorundalar. Biz Türkiye olarak bölgemizde savaş istemiyoruz. Bu konuda sağduyulu ve soğukkanlı davranılması gerektiğini savunuyoruz. Mevcut gerilimi azaltmak için Gazze'de acilen ateşkes ilan edilmelidir. İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılarını bitirmelidir ve her türlü saldırgan tavırdan vazgeçmeldir" diye konuştu.

Erakçi: Her türlü senaryoya hazırız

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, İran Dışişleri Bakanı Erakçi ise "İsrail rejimi işlediği savaş suçlarında herhangi bir sınır tanımıyor. Biz Gazze ve Lübnan'da kalıcı ve derhal bir ateşkesi destekliyoruz. Bölgede savaşın yayılması ciddi tehdittir. Biz barıştan yanayız ancak her türlü senaryoya da hazırız" açıklamasında bulundu.

Gazze'de Hamas'ı, Lübnan'da ise Hizbullah'ı destekleyen İran, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın 27 Eylül'de Beyrut'ta, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ninse 31 Temmuz'da Tahran'da öldürülmesine misilleme olarak 1 Ekim'de İsrail'e yaklaşık 200 füze göndererek saldırı düzenlemişti.

Bu saldırı üzerine İran'a sert bir karşılık vereceğini duyuran İsrail geçen Çarşamba günü Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki baskınının planlayıcısı olarak gördüğü lideri Yahya Sinvar'ı Gazze'de öldürdü.

İran Devrim Muhafızları, İran'a yönelik olası bir saldırının ise İsrail açısından "acı verici" sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu.

Fidan Sinvar için taziyelerini iletti

Dışişleri Bakanı Fidan İstanbul'da dün de Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle görüştü.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Fidan bu görüşmede Hamas yetkililerine, Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ın İsrail saldırısında hayatını kaybetmesine ilişkin taziyelerini iletti.

Açıklamaya göre Fidan ayrıca Gazze'de yaşanan insani felakete karşı uluslararası toplumu harekete geçirmek için Türkiye'nin diplomasinin tüm imkânlarını kullanacağını ifade etti.

DW/CÖ,JD

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