Hakan Fidan: Gülen'in ölüm haberi bizi rehavete itmeyecek

Amerika Birleşik Devletlerinde yaşayan Fethullah Gülen'in öldüğünü Gülen yapılanmasına yakın internet sitesi Herkul sabah saaterinde kamuoyuna duyurdu. Açıklamada, "Ömrünün her anını din-i mübiin-i İslam'a ve insanlığa hizmet için sarfeden Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi bugün (20 Ekim) ruhunun ufkuna yürümüştür. Defin işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Aynı hesaptan yapılan bir diğer açıklamada Fethullah Gülen'in "bir süredir tedavi gördüğü hastanede 20 Ekim akşamı saat 21.20'de" öldüğü bilgisi paylaşıldı.

Tedavi süreci ve ölüm nedenine dair ayrıntı verilmezken "doktorların ilerleyen saatlerde bilgilendirmede bulunacağı" belirtildi.

ABD'de yaşayan Fethullah Gülen'in konuşmaları düzenli olarak Herkul internet sitesi aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılıyordu.

Hakan Fidan: Bu karanlık örgütün lideri ölmüştür

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bugün Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile yaptığı ortak basın toplantısında "FETÖ örgütü elebaşısının (Fetullah Gülen) ölümünü istihbarat kaynaklarımız da doğruluyor. Bu karanlık örgütün lideri ölmüştür. Terörle mücadelede milletimizin kararlılığı devam edecektir" dedi.

"Bu ölüm haberi, bizi hiçbir zaman için bir rehavete, gevşemeye itmeyecektir" diyen Hakan Fidan "Bu örgüt milletimizin tarihinde türüne ender rastlanan bir tehdit odağı olmuştur. Binlerce gencimizi kutsal değerler adına kandırarak saflarına katmış, bu gençlerimizi kendi vatanlarına, milletlerine, kutsal değerlerine ihanet eden bir makinaya dönüştürmüştür. Bu insanlar şimdi yurtdışında istihbarat servislerinin ellerinde büyük bir zillet içerisinde kendi ülkelerine, milletlerine, değerlerine karşı bir silah olarak kullanılmaktadır" ifadelerini kullandı.

Fidan "Bu ölüm vesileyle artık onların üzerindeki büyünün kalkmış olması lazım ve kendilerini gittikleri ihanet dolu bu yanlış yoldan vazgeçmeye, devletlerinin, milletlerinin aleyhine karşı çalışmaktan vazgeçmeye davet ediyorum. Bu yol iyi bir yol değil, bu yolun sonu iyi bir son değil. Milletimiz, devletimiz her türlü terör örgütüyle olduğu gibi bu örgütle de mücadele etmeye devam edecektir. Artık yol yakınken dönmeyi bilsinler" diye konuştu.

DW/EC,MK

DW