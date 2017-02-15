Haiti depreminde ölü sayısı 2 bine yaklaştı

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Haiti'de 7.2 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bine yaklaştı. Depremin ardından gelen tropik fırtına arama-kurtarma çalışmalarını aksatırken evsiz kalan on binlerce insan öfke ve çaresizlik içinde.
Cumartesi günü 7.2 büyüklüğündeki depremle sarsılan Haiti'de ölü sayısının bin 941'e yükseldiği bildirildi.
Haiti Sivil Savunma Ajansı verilerine göre, ülkenin güneybatısını vuran depremde 9 bin 900 kişi yaralanırken 37 bin bina yıkıldı, 47 bin kadar bina hasar gördü. Son 48 saat içinde 34 kişinin canlı olarak enkazdan kurtarıldığı bildirildi. 30 binden fazla ailenin evsiz kaldığı belirtiliyor.
Çok sayıda hastane, okul, kamu dairesi ve kilise binasının da depremde yıkıldığı ya da ağır hasar gördüğü bildirildi. Deprem bölgelerinde içme suyu sıkıntısı yaşandığı belirtiliyor. Hükümet, depremden etkilenen dört vilayette bir aylık olağanüstü hal ilan etmişti.
Depremzedeler, deprem felaketinin ardından tropik Grace fırtınası nedeniyle zor anlar yaşıyor. Fırtınayla gelen şiddetli rüzgar ve yağışlar arama-kurtarma çalışmalarını aksatırken, depremde evsiz kalan binlerce Haitili öfke ve çaresizlik içinde.
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), depremden, 500 binden fazlası çocuk olmak üzere 1,2 milyon insanın etkilendiğini bildirdi.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ulusal Kasırga Merkezi, deprem bölgesinde şiddetli yağış, sel ve toprak kaymasına karşı dikkatli olunması uyarısında bulunurken, Haiti hükümeti çatlaklar bulunan evlerin yağışların ağırlığı nedeniyle çökebileceğine dikkat çekti.
Dünyanın en yoksul ülkeleri arasında yer alan Haiti'de, Devlet Başkanı Jovenel Moise'in 7 Temmuz'da uğradığı suikastte öldürülmesi sonrasında yaşanan siyasi kaos, kurtarma ve yeniden imar çalışmalarını da zora sokuyor.
Haiti'de 2010 yılında meydana gelen şiddetli depremde 220 bin kişi yaşamını yitirmişti.
AFP,dpa / BK,ET
© Deutsche Welle Türkçe
Devlet Başkanı Jovenel Moise’nin öldürüldüğü Haiti'de hükümet ABD ve Birleşmiş Milletler’den askeri destek istedi. ABD ise bu talebi reddetti.
Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye düzenlenen suikaste en az 28 kişinin dahlinin olduğu açıklandı. Haiti polisi şimdiye kadar 17 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Haiti Devlet Başkanı Jovenal Moise, evini basan silahlı kişilerce vurularak öldürüldü. Saldırıda Moise'nin eşinin de yaralandığı bildirildi.
200’ü aşkın insani yardım örgütü, dünya çapında 34 milyon insanın açlıktan ölme tehlikesi ile karşı karşıya olduğuna dikkat çekti. Yardım örgütleri, hükümetlere açlıkla mücadeleye acil destek verme çağrısında bulundu.