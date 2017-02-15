Haiti depreminde ölü sayısı 2 bine yaklaştı

Cumartesi günü 7.2 büyüklüğündeki depremle sarsılan Haiti'de ölü sayısının bin 941'e yükseldiği bildirildi.

Haiti Sivil Savunma Ajansı verilerine göre, ülkenin güneybatısını vuran depremde 9 bin 900 kişi yaralanırken 37 bin bina yıkıldı, 47 bin kadar bina hasar gördü. Son 48 saat içinde 34 kişinin canlı olarak enkazdan kurtarıldığı bildirildi. 30 binden fazla ailenin evsiz kaldığı belirtiliyor.

Çok sayıda hastane, okul, kamu dairesi ve kilise binasının da depremde yıkıldığı ya da ağır hasar gördüğü bildirildi. Deprem bölgelerinde içme suyu sıkıntısı yaşandığı belirtiliyor. Hükümet, depremden etkilenen dört vilayette bir aylık olağanüstü hal ilan etmişti.

Öfke ve çaresizlik

Depremzedeler, deprem felaketinin ardından tropik Grace fırtınası nedeniyle zor anlar yaşıyor. Fırtınayla gelen şiddetli rüzgar ve yağışlar arama-kurtarma çalışmalarını aksatırken, depremde evsiz kalan binlerce Haitili öfke ve çaresizlik içinde.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), depremden, 500 binden fazlası çocuk olmak üzere 1,2 milyon insanın etkilendiğini bildirdi.

Sel ve toprak kayması uyarısı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ulusal Kasırga Merkezi, deprem bölgesinde şiddetli yağış, sel ve toprak kaymasına karşı dikkatli olunması uyarısında bulunurken, Haiti hükümeti çatlaklar bulunan evlerin yağışların ağırlığı nedeniyle çökebileceğine dikkat çekti.

Dünyanın en yoksul ülkeleri arasında yer alan Haiti'de, Devlet Başkanı Jovenel Moise'in 7 Temmuz'da uğradığı suikastte öldürülmesi sonrasında yaşanan siyasi kaos, kurtarma ve yeniden imar çalışmalarını da zora sokuyor.

Haiti'de 2010 yılında meydana gelen şiddetli depremde 220 bin kişi yaşamını yitirmişti.

AFP,dpa / BK,ET

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