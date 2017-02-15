 ABD Haiti′nin askeri destek talebini reddetti | DÜNYA | DW | 10.07.2021

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DÜNYA

ABD Haiti'nin askeri destek talebini reddetti

Devlet Başkanı Jovenel Moise’nin öldürüldüğü Haiti'de hükümet ABD ve Birleşmiş Milletler’den askeri destek istedi. ABD ise bu talebi reddetti.

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise 7 Temmuz'da suikast sonucu öldürüldü.

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise 7 Temmuz'da suikast sonucu öldürüldü.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Haitihükümetinin ülkedeki liman ve havalimanlarının korunması için askeri destek talebini reddetti. ABD hükümetinin üst düzey bir yetkilisi şu anda askeri destek planlarının olmadığını bildirdi.

Haiti Geçici Başbakanı Claude Joseph, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşmede güvenlik desteği talebinde bulunmuş, Haiti hükümeti aynı şekilde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) de askeri destek talebini iletmişti.

Joseph, Associated Press (AP) haber ajansına yaptığı açıklamada "Kesinlikle desteğe ihtiyacımız var ve uluslararası ortaklarımızdan yardım istedik. Ortaklarımızın durumu aşmada ulusal polise destek olacağına inanıyoruz" dedi.

FBI ajanları gönderildi

Washington, Haiti hükümetinin talebi üzerine şimdilik Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve İç Güvenlik Bakanlığı polislerini ülkeye gönderme kararı aldı. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki polislerin Karayipler ülkesine "olabildiğince hızlı" bir şekilde gönderileceğini açıkladı.

53 yaşındaki Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise 7 Temmuz çarşamba günü sabah saatlerinde özel konutunda suikastekurban gitmiş, saldırıda eşi Martine Moise de yaralanmıştı. Haiti Polisi cuma günü yaptığı açıklamada, saldırıyla bağlantılı 28 kişi olduğunu, üç kişinin öldürüldüğünü ve 17 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Aralarında eski ordu mensuplarının olduğu şüphelilerin 15'inin Kolombiya, ikisinin de ABD vatandaşı oldukları öğrenildi.

2017 yılından beri Haiti'de devlet başkanlığı görevinde olan Moise, yolsuzluk, şiddet çeteleriyle ilişkiler ve otokratik yönetim suçlamalarıyla eleştiriliyordu.

DW,AP / EC,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise 7 Temmuz'da suikast sonucu öldürüldü.

ABD Haiti'nin askeri destek talebini reddetti

Devlet Başkanı Jovenel Moise’nin öldürüldüğü Haiti'de hükümet ABD ve Birleşmiş Milletler’den askeri destek istedi. ABD ise bu talebi reddetti.  

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