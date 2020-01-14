 Hafter ateşkes anlaşmasını imzalamadan Rusya′yı terk etti | DÜNYA | DW | 14.01.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Hafter ateşkes anlaşmasını imzalamadan Rusya'yı terk etti

Rusya, General Hafter'in Libya için planlanan ateşkes anlaşmasını imzalamadan Moskova'dan ayrıldığını açıkladı.

General Halife Hafter

General Halife Hafter

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova, Libyalı General Halife Hafter'in, Pazartesi akşamı, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafından imzalanan ateşkes anlaşması konusunda Salı sabahına kadar süre istediğini ancak daha sonra Moskova'dan ayrıldığını açıkladı.

AFP'ye açıklamada bulunan Zaharova, Hafter'in neden anlaşmayı imzalamadan Rusya'yı terk ettiğine dair bilgi vermedi.

Rus TASS ajansının haberine göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı çözüm için Libya'daki taraflarla çalışmaya devam edeceğini duyurdu.

Hafter ile Serrac yüz yüze görüşmedi

Libya'daki çatışmalarla ilgili ateşkes süreci, Türkiye ve Rusya'nın öncülüğünde yürütülüyor. 

Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu ile Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler arasında yaklaşık dokuz ay süren çatışmalar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ortak çağrısı üzerine 12 Ocak itibarıyla sonlandırılmıştı.

Taraflar, ateşkes şartları ve detaylarını ise Moskova'da Rus ve Türk heyetlerinin de katılımıyla gerçekleştirilen görüşmelerde ele aldı. Türkiye'nin desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Fayiz es Serrac ve Rusya destekli Hafter, Moskova'daki heyetler arasında gerçekleştirilen ve yaklaşık yedi saat süren müzakereler sırasında yüz yüze görüşmedi. Taraflardan Serrac müzarekere edilen ateşkes anlaşmasını imzalarken Hafter'in süre istediği açıklanmıştı.

rtr,AFP/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe
 

Önerdiğimiz linkler

Libya'da ateşkes Hafter'in kararına kaldı

Libya'da ateşkes sağlanması için Moskova'da yürütülen görüşmelerde imzalar Hafter'in kararına kaldı. Görüşmelere katılan Çavuşoğlu, Hafter tarafının Salı sabahına kadar süre istediğini açıkladı. (13.01.2020)  

AB: Libya sürecini BM yönetmeli

Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen, Libya'da Türkiye ve Rusya öncülüğünde varılan ateşkesi memnuniyetle karşıladığını ancak bu ülkenin yeniden yapılandırılma sürecinin BM tarafından yürütülmesi gerektiğini belirtti. (13.01.2020)  

Libya'da ateşkes yürürlüğe girdi

Libya’da taraflar Türkiye ve Rusya’nın ortak ateşkes önerisini kabul etti. Ateşkes gece yarısı devreye girdi. (12.01.2020)  

Benzer içerik

Khalifa Haftar

Masadan kalkan Hafter'le ilgili Türkiye iddiası 14.01.2020

Libyalı General Halife Hafter, Moskova'da müzakere edilen ateşkes anlaşmasını imzalamadan Rusya'dan ayrıldı. Hafter'in kabul ettiremediği talepler arasında Türkiye'yle ilgili konular da olduğu iddia ediliyor.

Bildkombo Haftar und as-Sarradsch

Libya'da ateşkes sonrası imza beklentisi 13.01.2020

Libya'da dün itibarıyla yürürlüğe giren ateşkesin şartları konusunda bugün tarafların Moskova'da bir anlaşma imzalaması bekleniyor.

Kombibild - Putin, Khalifa Haftar, Fajis al-Sarradsch

Libya'da ateşkes Hafter'in kararına kaldı 13.01.2020

Libya'da ateşkes sağlanması için Moskova'da yürütülen görüşmelerde imzalar Hafter'in kararına kaldı. Görüşmelere katılan Çavuşoğlu, Hafter tarafının Salı sabahına kadar süre istediğini açıkladı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

ARŞİV-FOTO: MİT Başkanı Hakan Fidan

Hakan Fidan Rusya'da Suriye istihbarat şefiyle görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan ile Suriyeli mevkidaşı Moskova'da görüştü. Bir Türk yetkili, görüşmede "Fırat'ın doğusunda YPG'ye karşı birlikte mücadele olasılığının" ele alındığını söyledi.  

FOTO-GALERİ

default

İran’ın tarihî kültürel zenginlikleri

Başkan Trump’ın vurma tehdidinde bulunduğu İran'ın tarihî zenginlikleri neler ve bugün bunlar nerede bulunuyor?  