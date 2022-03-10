YAŞAM
Haftanın karikatürü
Serkan Altuniğne, DW Türkçe için bu hafta çizdiği karikatürde Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Türkiye ziyaretini konu aldı.
- Tarih
17.03.2022
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Konular
Türkiye, Almanya, Ankara, Karikatür, 2019 Türkiye yerel seçimleri, 2021 Almanya Seçimleri, Türkiye Ekonomisi
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Anahtar kelimeler
Türkiye,
Almanya,
Recep Tayyip Erdoğan,
Olaf Scholz,
Serkan Altuniğne,
karikatür
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- Tarih
17.03.2022
-
Konular
Türkiye, Almanya, Ankara, Karikatür, 2019 Türkiye yerel seçimleri, 2021 Almanya Seçimleri, Türkiye Ekonomisi
-
Anahtar kelimeler
Türkiye,
Almanya,
Recep Tayyip Erdoğan,
Olaf Scholz,
Serkan Altuniğne,
karikatür
- Bize yazın
-
Yazdır
Bu sayfayı yazdır
-
Kısa link
https://p.dw.com/p/48d3B