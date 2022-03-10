 Haftanın karikatürü | YAŞAM | DW | 17.03.2022

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YAŞAM

Haftanın karikatürü

Serkan Altuniğne, DW Türkçe için bu hafta çizdiği karikatürde Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Türkiye ziyaretini konu aldı.

© Deutsche Welle Türkçe

 

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