Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.
Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.
Serkan Altuniğne, DW Türkçe için çizdi.
© Deutsche Welle Türkçe
Serkan Altuniğne, bu hafta Antalya, Adana, Osmaniye ve Mersin'de meydana gelen orman yangınlarını çizdi.
Serkan Altuniğne bu hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs için açıkladığı "müjde"yi çizdi.
Serkan Altuniğne bu hafta DW Türkçe için Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğünden alınışını çizdi.
© 2021 Deutsche Welle |
Kullanım ve Gizlilik Şartları |
Künye |
İletişim
| Mobil sürüm