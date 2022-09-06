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Kırmızı bültenle aranan emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan'da mahkeme önüne çıkarıldı - (05.09.2022)
Fotoğraf: DHA
SuçTürkiye

Hablemitoğlu suikastı zanlısı Göktaş'a ek gözaltı süresi

2 saat önce

Necip Hablemitoğlu suikastının firari zanlısı Levent Göktaş, yakalandığı Bulgaristan'da mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme Göktaş'a 40 gün ek gözaltı süresi verdi.

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Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının firari zanlısı, kırmızı bültenle aranan emekli albay Levent Göktaş üç gün önce yakalandığı Bulgaristan'da mahkeme önüne çıktı. Svilengrad kentinde yakalandığı açıklanan Göktaş, Haskova İl Mahkemesi'ne çıkarıldı. Göktaş hakkında savcılık mahkemeden 40 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme Levent Göktaş'a 40 gün ek gözaltı süresi verdi. Duruşmada ek gözetim süresinin şüphelinin yabancı olması, sabit ikametinin bulunmayışı ve kaçma şüphesi nedeniyle verildiği belirtildi. Kararda şüphelinin Türkiye'ye iadesi konusunda bir engel bulunmadığı ancak bu konudaki prosedürün daha sonra işletileceği belirtildi. Göktaş, mahkemenin gözetim süresini 40 gün uzatmasıyla ilgili kararına Plovdiv'deki istinaf mahkemesine üç gün içinde itirazda bulunabilecek.

Avukat İvanov: Müvekkilimin yeşil pasaportu var

Göktaş'ın avukatı İvan İvanov, duruşma öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, müvekkilinin Bulgaristan'a yasa dışı girmekle suçlandığını belirterek, kendisinin yeşil pasaportu bulunduğunu ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerine vizesiz girme hakkı olduğunu söyledi. İvanov, "Arandığı için Bulgaristan'a yasa dışı yollardan girmiş. Türkiye'deki haklarını Bulgaristan'dan aramayı düşünmüş" dedi.

Necip Hablemitoğlu davası zanlılarından, Emekli Albay Mustafa Levent Göktaş Bulgaristan'da mahkemeye çıkarıldı - (05.09.2022)
Necip Hablemitoğlu davası zanlılarından, Emekli Albay Mustafa Levent Göktaş Bulgaristan'da mahkemeye çıkarıldı - (05.09.2022)Fotoğraf: DHA

Hablemitoğlu suikastı zanlısı

Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesindeki Muharebe Arama Kurtarma (MAK) Birliği'nde albay rütbesi ile görev yapan emekli subay Mustafa Levent Göktaş,Hablemitoğlu suikastının zanlısı. Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu 18 Aralık 2002 tarihinde, evinin bulunduğu Çankaya'daki Portakal Çiçeği Sokağı'nda öldürülmüştü. 20 yıldır ilerleme sağlanamayan soruşturma, eski Özel Kuvvetler subayı firari Gökhan Nuri Bozkır'ın Ukrayna'da yakalanıp Türkiye'ye getirilmesi ve itirafçı olmasının ardından ivme kazanmış, dosya kapsamında yeni operasyonlar düzenlenmişti.

Haziran ayında yapılan ikinci dalga operasyonda yedisi eski Özel Kuvvetler Komutanlığı mensubu asker, ikisi sivil olmak üzere dokuz kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, Ergenekon davasında da beş yıl hapis yatan emekli Albay Levent Göktaş ve Tan Dervişoğlu'na ise ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ulaşılamamıştı.

Daha sonra yurt dışında çalışırken ülkeye dönüş yapan şüpheli eski asker Tan Dervişoğlu yakalandı ise de soruşturma kapsamında hakkında yurt dışı çıkış yasağı bulunan Levent Göktaş yakalanamamıştı. Organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker'in iddiaları ile Göktaş'ın Hablemitoğlu ve karanlıkta kalan başka siyasi cinayetlerdeki rolü de kamuoyunda yeniden yoğun biçimde tartışılmaya başladı.

Türkiye Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Göktaş için kırmızı bülten çıkarılması amacıyla 27 Ağustos'ta Interpol Genel Sekreterliği'ne talebini iletmiş, Interpol Genel Sekreterliği de Hablemitoğlu suikastı şüphelilerinden olan emekli albay Mustafa Levent Göktaş için kırmızı bülten çıkarmıştı. 

 

DHA,DW / HT,ET

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