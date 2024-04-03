Haaretz: Sahadaki komutanlar kafasına göre hareket ediyor

Pazartesi gecesi İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki hava saldırısında ABD merkezli yardım kuruluşu World Central Kitchen'ın (WCK) yedi çalışanının öldürülmesine tepkiler, İsrail'in açıklamalarının ardından daha da büyüdü.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, "trajik bir olay" diye nitelendirdiği saldırının kasıtlı olmadığını ve kapsamlı bir şekilde soruşturulduğunu belirtmiş, "Savaşta bu tür şeyler olur" demişti.

Yardım konvoyunda Filistinlilerin yanı sıra Avustralya, Polonya ve İngiltere vatandaşları, ayrıca ABD-Kanada çifte vatandaşlığına sahip bir kişi bulunuyordu. İngiltere, üç vatandaşının öldüğü saldırıyla ilgili kınama açıklaması yapmış ve İsrail'in Londra Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrılmıştı. ABD Başkanı Joe Biden da bu olayın "İsrail'in sivilleri korumak için yeterli çabayı göstermediğini ortaya koyduğu" eleştirisinde bulundu.

İsrail ile Polonya arasında gerilim

Netanyahu'nun "Savaşta bu tür şeyler olur" sözünün ardından Varşova Büyükelçisinin sosyal medyada yaptığı paylaşım, saldırıda bir vatandaşı öldürülen Polonya'da büyük tepki çekti. İsrail'in Varşova Büyükelçisi Yacov Livne, Polonyalı muhalif politikacı Krzysztof Bosak'ın İsrail'i yardım kuruluşlarını terörize ederek Filistinlileri kıtlığa mahkum etmekle suçlayan ve savaş suçu işlemekle itham eden paylaşımına verdiği yanıtta, "Aynı Bosak, Hamas'ın 7 Ekim'deki katliamını kınamaktan hala kaçınmaktadır… Sonuç: Antisemitler her zaman antisemit kalacaktır. İsrail ise var olma hakkı için mücadele veren demokratik bir Yahudi devleti olmayı sürdürecektir" ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'in hava saldırısında vurulan yardım konvoyu araçlarından biri Fotoğraf: Omar Ashtawy/APA Images/ZUMA Press Wire/dpa/picture alliance

Netanyahu ve Büyükelçi Livne'nin açıklamaları Varşova'da tepkiyle karşılanırken, Polonya Başbakanı Donald Tusk'tan sert bir açıklama geldi. Tusk, sosyal medyadan paylaştığı mesajda "Sayın Başbakan Benyamin Netanyahu, Sayın Büyükelçi Livne. Polonyalıların büyük bir çoğunluğu Hamas'ın saldırısı sonrasında İsrail ile dayanışma göstermiştir. Siz şu an bu dayanışmayı sınamaktasınız. Gönüllülere yönelik bu trajik saldırı ve sizin tepkileriniz anlaşılabilir bir öfke uyandırmaktadır" ifadelerini kullandı.

Haaretz: Koordinasyon eksikliği değil, disiplinsizlik

Son saldırının ardından Netanyahu hükümetine yönelik uluslararası eleştiriler artarken saldırının nasıl gerçekleştiğine dair soru işaretleri de açıklığa kavuşturulmayı bekliyor. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, ordu bünyesinde yapılan sorgulamaların ardından ilk geçici sonuçların kendisine ulaştığını belirterek, "Çok açık konuşmak istiyorum. Bu saldırı WCK çalışanlarına zarar verme niyetiyle gerçekleşmemiştir. Son derece karmaşık savaş koşullarında gece vakti yanlış kimlik tespiti sonucu yapılan bir hatadır. Bu olay vahim bir hatadır. İsrail Gazze halkıyla değil, Hamas ile savaş içindedir" açıklamasını yaptı.

Gazze Şeridi'nde İsrail askerleri Fotoğraf: ISRAEL DEFENSE FORCES/REUTERS

Ancak İsrail'in etkili gazetelerinden Haaretz'in bugün yayımladığı özel haberinde, bu "hata"nın farklı boyutları gözler önüne serildi. Haberde İsrail ordusunun ve savunma bakanlığının, olayın koordinasyon eksikliğinden kaynaklandığı şeklindeki açıklamalarına atıfta bulunularak, "Ancak İsrail ordu kaynakları bu iddiayı yalanlıyor. Olayın koordinasyon ile ilgisi olmadığını, 'her komutanın kuralları kendi koyması' gerçeğinden kaynaklandığını söylüyorlar" ifadelerine yer verildi.

"Gazze'de herkes kafasına estiği gibi hareket ediyor"

Gazeteye konuşan ordu kaynakları, orduyla yardım kuruluşları arasındaki koordinasyonda bir sorun bulunmadığını, olayın sahadaki komutanların disiplinsizliğinden kaynaklandığını iddia etti. Askeri kaynaklar, "Saldırının nedenini herkes biliyor. Bu da Gazze'de herkesin kafasına estiği gibi hareket etmesi" ifadesini kullandı.

Haberde saldırının, WCK konvoyunda bir teröristin bulunduğu şüphesiyle gerçekleştirildiği, ancak hedef alınan kişinin depodan çıkıp araca binmediği kaydedildi. Haaretz'e konuşan askeri kaynaklardan biri, "Bu çok sinir bozucu. Biz teröristleri titizlikle hedef almak için uğraşıp didiniyor, her istihbaratı iğneye iplik geçirircesine değerlendiriyoruz ve sonunda sahadakiler hiçbir hazırlık yapmadan saldırı kararı alıyor" ifadelerini kullandı.

dpa,rtr / BK,ET

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