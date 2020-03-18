Hükümet "koronavirüs affı" için harekete geçiyor

Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Mehmet Muş, infaz yasasıyla ilgili düzenlemenin önümüzdeki günlerde meclis gündeminde olacağını açıkladı.
Türkiye'de hükümet koronavirüsle mücadele kapsamında kamuoyunda "af" olarak bilinen ceza infaz düzenlemesi için harekete geçti.
Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Mehmet Muş, infaz yasasıyla ilgili düzenlemenin önümüzdeki günlerde meclis gündeminde olacağını açıkladı. Düzenlemeyle, cezaevlerinin yüzde 50 oranında boşaltılması hedefleniyor.
Yeni düzenlemede "cinsel suçlar, kasten adam öldürmek, uyuşturucu madde ticareti, örgütlü suçlar ile terör suçlarını” işleyenlerin kapsam dışı bırakılması kararlaştırıldı.
Ankara’da siyaset çevrelerinde infaz düzenlemesine muhalefetin de tepki göstermeyeceği ve düzenlemenin gecikmeksizin hayata geçirileceği değerlendirmeleri yapılıyor.
Hilal Köylü/Ankara
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İnsan hakları savunucuları ve halk sağlığı uzmanları, 60 yaş üstü kronik hastalar, gebeler ve çocuklarıyla birlikte cezaevlerinde kalan tutuklu/hükümlülerin tahliye edilmesi gerektiğini düşünüyor. (18.03.2020)