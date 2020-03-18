Hükümet "koronavirüs affı" için harekete geçiyor

Belçika'ya da sokağa çıkma yasağı geliyor

Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulayan Avrupa ülkelerine bir yenisi eklendi. Belçikalılar da artıkm İtalya ve Fransa'daki gibi sadece market, eczane ve bankaya gidebilmek için dışarı çıkabilecek.