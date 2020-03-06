 Guterres: Ateşkesin kalıcı olmasını umut ediyorum | DÜNYA | DW | 06.03.2020

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DÜNYA

Guterres: Ateşkesin kalıcı olmasını umut ediyorum

Ateşkesin yürürlüğe girdiği İdlib sakin bir gece geçirdi. BM Genel Sekreteri Guterres, ateşkesin kalıcı olmasını umut ettiğini açıkladı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İdlib'de Türkiye ile Rusya'nın uzlaşması sonucunda sağlanan ateşkesin kalıcı olmasını umut ettiğini açıkladı.

Guterres, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Moskova'da imzaladıkları ateşkes uzlaşısı hakkında açıklama yaptı.

Guterres, "Bu anlaşmanın derhal ve kalıcı olarak çatışmalara son verilmesini ve büyük acılara katlanmak zorunda kalan Suriye'nin kuzeydoğusundaki sivillerin korunmasının güvence altına alınmasını sağlayacağını umut ediyorum” dedi.

Göreceli sakin gece

Ateşkesin gece yarısı yürürlüğe girmesiyle birlikte aylardır ağır bombardıman ve çatışmaların yaşandığı İdlib'de "göreceli” olarak sakin bir gece geçirildiği bildiriliyor.

İdlib sakin bir gece geçirdi

İdlib sakin bir gece geçirdi

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ne Esad rejiminin ne de destekçisi Rusya'nın herhangi bir hava saldırısı gerçekleştirdiğini, buna karşın rejim güçlerinin Halep ve Hama'da muhalifleri topçu atışlarıya hedef aldığı bilgisini paylaştı.

"Ateşkes kırılgan”

Suriyeli muhaliflerin temsilcilerinden İbrahim El İdlibi ise "savaşa taraf olanlarda gergin bir sükunet gözlemliyoruz” diyerek ateşkese büyük ölçüde uyulduğunu açıkladı. "Herkes bir ihlalin sonuçları olacağının bilincinde" diyen El İdlibi, ateşkesin "çok kırılgan” olduğunu da sözlerine ekledi.

Ateşkes öncesi çatışma

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bir kaç saat önce, Türk Savunma Bakanlığı, Esad rejiminin açtığı ateş sonucunda iki Türk askerinin öldüğünü, üç askerin de yaralandığını, bunun üzerine rejim hedeflerinin "ateş altına alındığını” açıklamıştı.

Bunu izleyen saatlerde bakanlık twitter hesabı üzerinden yeni bir açıklama yaparak, iki Türk askerinin öldürülmesi üzerine SİHA ile yapılan atışlarda "21 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini” açıkladı.

AFP, Reuters/DA,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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