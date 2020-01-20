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Guatemala, Orta Amerika'da ülke. Meksika, Belize, Honduras ve El Salvador ile komşudur. Başkenti Guatemala'dır. Nüfusu 15,5 milyondur.
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ABD'nin göçmenlere 'sıfır tolerans' politikası sonucu annesinden ayırılan bir çocuk annesine kavuştu. 7 yaşındaki çocuğun annesine kavuşması sırasında duygusal anlar yaşandı. Kafeslerde tutulan çocukların ağladığının duyulduğu ses kaydı yoğun tepkilere yol açmış ve ABD Başkanı Donald Trump uygulamayı iptal etmişti. Halen 2 binden fazla çocuk ailesinden ayrı bu kafeslerde tutuluyor.