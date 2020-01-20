ABD’nin Meksika sınırında gözaltına aldığı 8 yaşındaki çocuk öldü

ABD Gümrük ve Sınır Koruma (CBP) tarafından gözaltına alınan 8 yaşındaki Guatemalalı çocuk hayatını kaybetti. Bu ay içinde bir başka Guatemalalı çocuk daha gözaltında ölmüştü.