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Guatemala

Guatemala, Orta Amerika'da ülke. Meksika, Belize, Honduras ve El Salvador ile komşudur. Başkenti Guatemala'dır. Nüfusu 15,5 milyondur.

DW Türkçe'nin Guatemala ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Central American migrants cross the Suchiate River by foot from Tucun Uman, Guatemala, to Mexico, Monday, Jan. 20, 2020. More than a thousand Central American migrants hoping to reach United States marooned in Guatemala are walking en masse across a river leading to Mexico in an attempt to convince authorities there to allow them passage through the country. (AP Photo/Moises Castillo) |

Göçmen konvoyu nehri aşarak Meksika'ya girdi 20.01.2020

ABD'ye ulaşmak için Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan göçmenler Meksika'nın geçiş izni vermemesi üzerine nehri aşarak karşı tarafa geçmeyi denedi. Bazı göçmenler sınırı aşmayı başarırken bazıları gözaltına alındı.

26.07.2019 US President Donald Trump (C) watches as Guatemala's Interior Minister Enrique Degenhart (L) and Acting US Secretary of Homeland Security Kevin K. McAleenan (R) exchange documents while signing a safe-third agreement, regarding people seeking asylum while passing through Guatemala, in the Oval Office of the White House on July 26, 2019 in Washington, DC. (Photo by Brendan Smialowski / AFP) (Photo credit should read BRENDAN SMIALOWSKI/AFP/Getty Images)

Guatemala "güvenli ülke" sözleşmesini imzaladı 27.07.2019

ABD ile Guatemala arasında tartışmalı "güvenli üçüncü ülke" anlaşması imzalandı. Anlaşmanın Ağustos'ta yürürlüğe gireceği belirtildi.
©Kyodo/MAXPPP - 14/05/2018 ; Photo taken May 13, 2018 shows the U.S. Consulate General in Jerusalem's Arnona district before the move of the embassy to the premises from Tel Aviv. (Kyodo) ==Kyodo Foto: MAXPPP |

İslam ülkelerinden Kudüs'e elçilik taşınmasına kınama 01.06.2019

İslam ülkeleri, İsrail büyükelçiliklerini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyan ABD ve Guatemala'yı kınadı. Mekke'deki zirvede büyükelçiliklerin Kudüs'e taşınması "Yasadışı ve sorumsuz" olarak tanımlandı.
US Customs and Border Protection agents are seen during an operational readiness exercises in preparation of the Central American migrants - mostly from Honduras - moving towards the United States, at San Ysidro port of entry as seen from Tijuana, Baja California state, Mexico, on November 22, 2018. - US President Trump has sent about 5,800 troops to the border to forestall the arrival of large groups of Central American migrants traveling through Mexico and towards the US, in a move critics decry as a costly political stunt to galvanize supporters ahead of midterm elections earlier this month. (Photo by Guillermo Arias / AFP) (Photo credit should read GUILLERMO ARIAS/AFP/Getty Images)

ABD’nin Meksika sınırında gözaltına aldığı 8 yaşındaki çocuk öldü 25.12.2018

ABD Gümrük ve Sınır Koruma (CBP) tarafından gözaltına alınan 8 yaşındaki Guatemalalı çocuk hayatını kaybetti. Bu ay içinde bir başka Guatemalalı çocuk daha gözaltında ölmüştü.

Jair Bolsonaro, far-right lawmaker and presidential candidate of the Social Liberal Party (PSL), arrives to cast his vote, in Rio de Janeiro, Brazil October 28, 2018. REUTERS/Ricardo Moraes/Pool

Brezilya'dan büyükelçiliği Kudüs’e taşıma kararı 01.11.2018

Brezilya’da devlet başkanı seçilen aşırı sağcı Bolsonaro, Tel Aviv’deki Brezilya Büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınacağını söyledi. ABD'nin ardından Guatemala ve Paraguay da büyükelçiliklerini Kudüs’e taşımıştı.

Arılar olmazsa gıdalar tükenir 24.06.2018

Bir Alman süpermarket zinciri, arı ve böceklerin sayısının giderek azalmasının gıda kıtlığına yol açabileceğini ilginç bir etkinlikle anlatarak, toplumda bilinç oluşturmaya çalışıyor.

Göçmen anne kendisinden koparılan çocuğuna kavuştu 22.06.2018

ABD'nin göçmenlere 'sıfır tolerans' politikası sonucu annesinden ayırılan bir çocuk annesine kavuştu. 7 yaşındaki çocuğun annesine kavuşması sırasında duygusal anlar yaşandı. Kafeslerde tutulan çocukların ağladığının duyulduğu ses kaydı yoğun tepkilere yol açmış ve ABD Başkanı Donald Trump uygulamayı iptal etmişti. Halen 2 binden fazla çocuk ailesinden ayrı bu kafeslerde tutuluyor.

05.06.2018+++ Policemen inspect at an area affected by the eruption of the Fuego volcano in the community of San Miguel Los Lotes in Escuintla, Guatemala June 5, 2018. REUTERS/Luis Echeverria

Guatemala'da 192 kişi kayıp 06.06.2018

Guatemala'daki yanardağ patlamasının ardından tehlike sürüyor. En az 75 kişinin ölümüne neden olan volkanik patlama sonrası kaybolan 192 kişiye hâlen ulaşılamadı.

Fuego Yanardağı'nın verdiği zarar drone ile görüntülendi 06.06.2018

Havadan çekilen görüntüler, Guatemala'daki Fuego Yanardağı'nda meydana gelen patlamaların yol açtığı hasarın boyutlarını gözler önüne serdi. Yanardağda yeni patlamalar meydana gelmeye devam ediyor.
Firefighters and police are forced to evacuate a search and rescue effort as the Volcan de Fuego, or Volcano of Fire, continues to spill out smoke and ash in Escuintla, Guatemala, Monday, June 4, 2018. A fiery volcanic eruption in south-central Guatemala sent lava flowing into rural communities killing dozens. (AP Photo/Oliver de Ros) |

Guatemala'da can kaybı artıyor 05.06.2018

Guatemala'daki Fuego Yanardağı'nın patlaması nedeniyle yaşanan can kaybı 69'a yükseldi. Ülkede yeni bir volkanik patlama gerçekleşmesinden endişe ediliyor.
03.06.2018 A volunteer firefighter cries after leaving El Rodeo village in Escuintla department, 35 km south of Guatemala City on June 3, 2018, following the eruption of the Fuego Volcano. (Photo by ORLANDO ESTRADA / AFP) (Photo credit should read ORLANDO ESTRADA/AFP/Getty Images)

Guatemala’da yanardağ felaketi 04.06.2018

Orta Amerika ülkelerinden Guatemala’da Fuego Yanardağı’nın patlaması sonucu en az 62 kişi hayatını kaybetti. Lavların ulaştığı çok sayıda ev kül oldu, insanlar yanarak can verdi.
16.05.2018, Jerusalem: Jimmy Morales (Mitte, r), Präsident von Guatemala, und seine Frau Hilda Patricia Marroquin (4.v.r), schneiden bei der Einweihung der Botschaft von Guatemala in Jerusalem ein Band durch. Neben ihnen stehen Benjamin Netanjahu (Mitte, l), Ministerpräsident von Israel, dessen Frau Sara (2.v.l) und Sandra Jovel Polanco (2.v.r), Außenministerin von Guatemala. Das lateinamerikanische Land Guatemala hat am Mittwoch in Jerusalem feierlich seine Botschaft eröffnet. Foto: Ronen Zvulun/Pool Reuters/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Guatemala da Kudüs'te Büyükelçilik açtı 16.05.2018

Guatemala, ABD'den sonra Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan ikinci devlet oldu. Paraguay'ın da önümüzdeki hafta Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e nakletmesi bekleniyor.
02.02.2018 02.02.2018, Guatemala, Tikal: Dieses vom PACUNAM (Guatemala's Mayan Heritage and Nature Foundation) zur Verfügung gestellte, durch LiDAR Luftbildvermessung hergestellte 3D-Bild zeigt eine Darstellung der Ausgrabungsstätte einer Maya-Stadt. Wissenschaftler verkündeten, dass durch die Technik der Luftbildvermessung eine Stadt mit tausenden Häusern, Gebäuden, Verteidigungsanlagen und Straßen im dichten Dschungel Guatemalas Departamento Peten gefunden wurde. Die Ausmaße lassen vermuten, dass Millionen Menschen mehr, als bisher gedacht, dort gelebt haben. Foto: Canuto & Auld-Thomas/PACUNAM/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Guatemala'da ormanın altında Maya kenti bulundu 03.02.2018

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da arkeoloji dünyasını heyecanlandıran bir keşif yapıldı. Ülkenin kuzeyinde lazer teknolojilerinin yardımıyla Maya medeniyetine ait yeni kalıntılar bulundu.
German Foreign Minister Sigmar Gabriel (L) shakes hands with his Turkish counterpart Mevlut Cavusoglu in Ankara, on June 5, 2017, before a meeting over the thorny issue of access to the Incirlik military air base near Syria / AFP PHOTO / ADEM ALTAN (Photo credit should read ADEM ALTAN/AFP/Getty Images)

SZ: Gabriel'in Türkiye önerisi huzur getirebilir 26.12.2017

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel'in Brexit'in Türkiye için model olabileceği önerisi, Almanya'nın Türkiye ile ilgili tutumu ve muhalif Rus politikacı Navalni'nin adaylık başvurusunun reddi Alman basınında yer buluyor.
JERUSALEM, ISRAEL - DECEMBER 06: (ISRAEL OUT) A view of the Western Wall and the golden Dome of the Rock Islamic shrine on December 6, 2017 in Jerusalem, Israel. U.S. President Donald Trump will announce his recognition of Jerusalem as Israel's capital on Wednesday. (Photo by Lior Mizrahi/Getty Images)

İsrail: Kudüs için en az on ülkeyle temastayız 26.12.2017

İsrail Dışişleri Bakanlığı, ABD ve Guatemala'nın büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıma kararının ardından, benzer bir adım atmayı düşünen "en az on ülkeyle" temas halinde olunduğunu açıkladı.
***Archivbild*** President of Guatemala Jimmy Morales (L) and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu (R) give a joint press conference after signing bilateral agreements at the Prime Minister's Office in Jerusalem on November 29, 2016. / AFP PHOTO / POOL / ABIR SULTAN (Photo credit should read ABIR SULTAN/AFP/Getty Images)

Guatemala, Tel Aviv büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyor 25.12.2017

ABD'nin ardından Orta Amerika ülkesi Guatemala da İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı aldı.
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