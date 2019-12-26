 General Hafter Trablus′a yaklaştı iddiası | DÜNYA | DW | 28.12.2019

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DÜNYA

General Hafter Trablus'a yaklaştı iddiası

Libya İç Savaşı'nda, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne karşı savaşan General Hafter'e bağlı birliklerin Trablus'a on kilometre mesafede olduğu öne sürülüyor.

Arşiv - General Halife Hafter'in komuta ettiği birliklerden bazı askerler

Arşiv - General Halife Hafter'in komuta ettiği birliklerden bazı askerler

Libya’da General Halife Hafter’e bağlı birliklerin, başkent Trablus’a on kilometre mesafede olduğu iddia edildi. Kendini Libya Ulusal Ordusu olarak adlandıran Hafter güçlerinin yaptığı açıklamaya göre, aralarında şu an hava trafiğine kapalı olan uluslararası havaalanının ve bir askeri üssün de olduğu Trablus’un güneyindeki stratejik noktalar, bu birliklerin denetimine girdi.

Büyük petrol yataklarına sahip Kuzey Afrika ülkesi Libya'da, eski devlet başkanı Muammer Kaddafi’nin 2011 yılında iktidardan düşürülmesinden bu yana yönetim kaosu yaşanıyor. Ülkenin doğusu ve güneyinde k birçok bölgeyi kontrolü altında bulunduran General Hafter, Birleşmiş Milletler tarafından resmi hükümet olarak kabul edilen, Fayiz el Sarac liderliğindeki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) karşı iktidar için silahlı mücadele veriyor.

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Libya'daki Trablus hükümeti yetkilisi Türkiye'den resmi olarak asker talebinde bulunduklarını açıklarken, uzmanlar Ankara'nın ve Libya toprağındaki Türk askerinin karşılaşabileceği riskleri değerlendirdi. (27.12.2019)

Libya ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakatı değerlendiren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bunun Türkiye’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını korumak anlamına geldiğini belirtti. (28.11.2019)

Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin "bir davet olduğuna göre icabet ederiz" diyen Erdoğan, Ocak ayında Meclis açılınca asker gönderme tezkeresinin Meclis'e sunulacağını ifade etti. (26.12.2019)

Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin yanı sıra Rusya tarafından da desteklenen General Hafter, geçen Nisan ayında başkent Trablus’a yönelik bir harekat başlatmıştı.

UMH: Topraklarımızda yabancı asker istemiyoruz

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türk yetkililerce, gerektiği takdirde Libya’ya Türk askeri gönderilmesi konusuyla ilgili olarak Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden yeni bir açıklama yapıldı. Türkiye ile birlikte Katar ve İtalya tarafından da desteklenen UMH Dışişleri Bakanlığı’nın sözcüsü Muhammed el Kablavi Alman Welt gazetesine yaptığı açıklamada, "Merkezi yönetim şu ana kadar Libya topraklarında yabancı asker bulunmasına karşı çıkıyor" ifadesini kullandı.

Bunun yerine yaşanan iç savaşı bitirmek için Almanya'nın arabuluculuğa devam etmesini istediklerini kaydeden El Kablavi, Berlin’in çatışmanın bir tarafı olmadığı ve oldukça önyargısız olduğu için, arabulucu olarak diğer ülkelere göre daha fazla kabul gördüğünü dile getirdi.

Fransa'ya karşı Almanya’dan yardım talebi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü El Kablavi ayrıca, Avrupa Birliği’nin General Hafter’e karşı ortak bir tavır alması için Almanya'nın çaba göstermesini talep ederek, "Almanya hükümetinden, ortak bir Avrupa Birliği politikası oluşturulması için Fransa ile güçlü bir tonda konuşmasını ve Paris’in bu şekilde Hafter’i desteklemekten vazgeçmesini istiyoruz" dedi.

Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında geçtiğimiz Kasım ayında bir güvenlik ve askeri iş birliği anlaşması imzalanmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Libya’ya Türk askeri gönderilmesine izin veren tezkerenin yeni yılın ilk haftasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oylanacağını duyurmuştu.

Almanya bugünlerde, Berlin'de uluslararası bir Libya konferansı düzenleyebilmek için yoğun diplomatik çaba sarf ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, davetlilerin henüz netleşmediği bu olası toplantıya katılıp katılmayacağı sorusuna net bir yanıt vermemişti.

dpa,Reuters / ET,BW

© Deutsche Welle Türkçe

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