Gelecek Ödülü'nün favorisi BioNTech

Almanya'da bu yıl 25'incisi verilecek olan Alman Gelecek Ödülü'ne Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli Pfizer şirketiyle birlikte ilk mRNA bazlı aşıyı üreten Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech aday gösterildi. Yeni bilgisayar tomografisi teknolojisi geliştiren bilim insanlarıyla alternatif kauçuk üreten bir başka araştırma ekibi de ödülün diğer adayları oldu.

Almanya'nın en önemli bilim ödülü sayılan Gelecek Ödülü'nün favorisi olarak koronavirüse karşı ürettiği ilk mNRA bazlı aşıyla kanser ve otoimmün gibi birçok hastalığa da umut olan BioNTech firması gösteriliyor. Söz konusu teknolojiyle bağışıklık tedavisine karşı yeni bir ilaç ile kanser, tüberküloz ve HIV hastalıklarına karşı aşı geliştirme çalışmaları devam ediyor.

Ödülün favorisi BioNTech

Adaylar araştırmalarının ayrıntılarını bugün Münih'teki Alman Teknoloji Müzesi'nde düzenlenen sunumda anlattı. BioNTech'in kurucusu Uğur Şahin, burada yaptığı konuşmada mNRA teknolojisinin dünyada yeni tedavilerin kapısını aralayacağını belirterek mNRA'nın yarının tıbbında bir mihenk taşı olacağını söyledi.

Sunumunda korona aşısı ile ilgili tartışmalara da değinen Şahin, üçüncü doz aşıdan sonraki korunma süresinin iki doz aşı sonrasından daha fazla olacağına ilişkin işaretler bulunduğunu anlattı. Özlem Türeci de yeni aşı çalışmalarının 12 ila 18 ay daha devam edebileceğini belirtirken Şahin, yeni aşının mutantlara karşı etkili olup olmadığı konusunda araştırmaların sürdüğünü söyledi.

Diğer iki aday

Ödülün diğer adaylarından Siemens Healthineers şirketinin ürettiği yeni bilgisayar tomografisi teklonojisi ise yüzde 40 daha az radyasyon yayıyor, kullanılan kontrast madde görüntüyü daha netleştiriyor ve doku karakterizasyonu daha iyi görüntüleniyor. Ödülün üçüncü adayı, Rus karahindiba bitkisinden alternatif kauçuk geliştiren Frauenhofer Molekülerbiyoloji ve Ekoloji Enstitüsü. Geliştirilen bu kauçukla otomobil, motosiklet ve kamyon lastiklerinin üretilmesi uzak bir ihtimal olarak görülmüyor.

17 Aralık'ta Berlin'de düzenlenecek törende 250 bin euroluk ödül Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından sahibine verilecek.

dpa/HS,ET

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