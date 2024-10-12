Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'den açıklama

Gebze Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Sokak Hayvanları Tedavi, Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezinde öldürülen hayvanlarla ilgili Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz basın mensuplarına bir açıklama yaptı.

"Görüntülerin beni de herkes gibi üzdüğünü ve konuyla ilgili gerekli soruşturmaların başlatıldığını öncelikle belirtmek isterim" diyen Zinnur Büyükgöz görüntülerin "maksatlı ve esası olmayan bilgilerle servis edildiğini" söyledi. Büyükgöz geçici bakım merkezi olarak hizmet veren tesisle ilgili olarak "Bu merkezimizde endoskopi, DR sistem röntgen, hemogram, ultrason, yoğun bakım kabinleri, hastalık tanı kitleri, etüv, mikroskop ve daha bir çok ekipman ve uzman veteriner hekimler gözetiminde hizmet veriyoruz" diye konuştu.

Sokak hayvanlarına sahip çıktıklarını ve onları rehabilite etmeye çalıştıklarını söyleyen Büyükgöz "Sokak hayvanları sokaklarda sıhhi şartlarda yaşamıyorlar. Yaşadıkları birçok sağlık problemi, trafik kazaları gibi sebeplerle her gün sokaklardan onlarca cansız hayvan topluyoruz. Hayatta olan hiçbir hayvanımızı kasten öldürmek, itlaf etmek gibi bir sürecimiz olmaz, olamaz" dedi.

Hayatını kaybeden hayvanları uygun usullerle gömdüklerini belirten Gebze Belediye Başkanı "Sosyal medyaya yansıyan görüntüler, rehabilitasyon merkezimize ansızın giren bir grup insanın gömülmek üzere bekletilen hayvanın cesetlerini ortaya saçması sonucu ortaya çıkmıştır. Sürecin başından sonuna kadar, kurum içinde ya da dışarıda, hepimizi derinden sarsan bu görüntülere sebep olan herkese, hesabını soracağız. Konuyla ilgili kurum içinde soruşturma başlatılması talimatı verdim. Ayrıca Gebze Cumhuriyet Başsavcılığımıza da müracaat ederek adli soruşturma başlattık. Soruşturmanın selameti açısından ilgililer açığa alındı. İnşallah en kısa zamanda soruşturmalar neticelenecek ve sorumlular gerekli cezayı alacaktır" dedi.

DW / EC, SÖ

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