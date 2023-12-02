Gazze'de yeni ateşkes anlaşması için koşullar zorlaşıyor

Hamas, ateşkesin sona ermesinin ardından Gazze'yi vurmaya devam eden İsrail'in saldırılarında 240 kişinin öldüğünü duyurdu. Katar, İsrail saldırılarının yeni bir ateşkes için yapılan girişimleri zorlaştırdığını belirtti.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin Cuma sabah saatlerinde sona ermesinin ardından bölgede çatışmalar yeniden alevlendi.

İsrail ordusu, bu sabah yaptığı açıklamada son 24 saatte 400'ü aşkın "terörist hedefe" saldırdığını duyurdu.

Söz konusu saldırılarda hava, donanma ve kara güçlerinin kullanıldığını belirten İsrail ordusu, savaş uçaklarının Gazze'nin güneyindeki "Han Yunus bölgesine yönelik kapsamlı saldırıda 50'den fazla hedefi" vurduğunu bildirdi.

İsrail ordusu sözcülerinden Jonathan Conricus, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şu an yaptığımız, Gazze Şeridi'nin dört bir yanındaki Hamas askeri hedeflerini vurmak" dedi.

Gazze Şeridi'ndeki Hamas hükümeti, İsrail'in ateşkesin sona ermesinin ardından düzenlediği saldırılarda 240 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hamas hükümetinin açıklamasında, saldırılarda 650 kişinin de yaralandığı belirtildi. Açıklamada, özellikle de Han Yunus'ta "onlarca evin içlerinde insanlar varken yerle bir edildiği" bildirildi.

Ateşkes bir hafta sürdü

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes 24 Kasım'da başlamıştı. İki kez uzatılan ateşkes dün sabah sona ermişti. Yedi gün süren ateşkes boyunca Hamas kadın ve çocuk rehineleri serbest bırakırken İsrail'de Filistinli mahkûmlar arasındaki kadın ve çocukları salıvermişti.

İsrail, Hamas'ın her gün 10 rehineyi daha serbest bırakması hâlinde ateşkesin uzatılabileceğini belirtmişti. Ancak arabulucular, daha fazla rehinenin serbest bırakılmasını sağlayacak bir formül bulamadı.

Gazze'deki binalardan yükselen duman (2 Aralık 2023) Fotoğraf: Alexander Ermochenko/REUTERS

İsrail, Hamas'ı tüm kadın rehineleri serbest bırakmayı reddetmekle suçladı. Reuters'a konuşan bir Filistinli yetkili ise anlaşmazlığın İsrailli kadın askerler konusunda yaşandığını söyledi.

Arabuluculuk yapan Katar, çatışmalara tekrar ara verilebilmesi için taraflarla müzakerelerin sürdüğünü, ancak İsrail'in Gazze'yi yeniden bombalamaya başlamasının işleri zorlaştırdığını belirtti.

İsrail, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısında çoğu sivil, yaklaşık bin 200 kişinin öldürüldüğünü, 240 civarında insanın da rehin alındığını duyurmuştu. Filistinli sağlık görevlilerin verdiği bilgiye göre, İsrail'in bu tarihten sonra Hamas kontrolündeki Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ise çoğu sivil ve çocuk, 15 binden fazla kişi öldürüldü.

İsrail'in tampon bölge planı

Reuters'ın haberine göre, İsrail savaş sonrasına yönelik planları kapsamında Gazze sınırının Filistin tarafında bir tampon bölge oluşturmak istiyor.

Ajansa konuşan üç ayrı kaynak, gelecekteki olası Hamas saldırılarını önlemek amacıyla böyle bir bölge oluşturmak istediği belirtilen İsrail'in bu planını komşuları Mısır ve Ürdün'ün yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri'yle de paylaştığını söyledi.

Söz konusu bölgesel kaynaklar, tampon bölge planıyla ilgili olarak Suudi Arabistan'ın da bilgilendirildiğini belirtti. Kaynaklar, konudan Türkiye'ye de bahsedildiğini ifade etti.

Ajansa bilgi veren üç bölgesel kaynak arasında yer alan üst düzey bir güvenlik yetkilisi, "İsrail, Gazze ve İsrail arasında kuzeyden güneye oluşturulacak bu tampon bölgenin, Hamas ya da başka örgüt militanlarının sızmasını veya İsrail'e saldırmasını önlemesini istiyor" dedi.

DW,rtr,AFP/CÖ,JD

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