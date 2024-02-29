Gazze'de öldürülenlerin sayısı 30 bini geçti

Gazze'de yardım dağıtılan bir noktada en az 70 Filistinli öldürüldü. Bölgedeki Sağlık Bakanlığı, savaşın başından bu yana İsrail saldırılarında öldürülenlerin sayısının 30 bini geçtiğini açıkladı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Perşembe günü insani yardım için bekleyen bir kalabalığa düzenlenen saldırıda en az 70 Filistinlinin öldürüldüğünü, 280 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Bir görgü tanığı, yardım kamyonlarının civardaki tanklara yakın durduğunu ve dağıtılan yardım malzemesinden almak isteyen kalabalığın kamyonlara hücum ettiği esnada İsrail askerlerinin kitleye ateş açtığını aktardı. İsrail ordusundan yapılan ilk açıklamada insani yardım malzemesi taşıyan kamyonların Gazze Şeridi'nin kuzeyine girişi esnasında "Gazzelilerin kamyonları kuşatarak yardım malzemelerini yağmaladığı" öne sürüldü. Açıklamada, olay esnasında onlarca Gazzelinin itme ve ezilme sonucu yaralandığı belirtilerek olayın incelendiği kaydedildi. Olayı bir "trajedi" olarak nitelendiren İsrail Hükümet Sözcüsü Avi Hyman ise kalabalığın kamyonlara hücum etmesinin ardından paniğe kapılan Gazzeli sivil kamyon şöforlerinin araçlarıyla kitlenin içine dalması sonucu onlarca kişinin hayatını kaybettiğini tahmin ettiğini söyledi.

İnsani kriz ağırlaşıyor: Ölü sayısı 30 bini aştı

Hamas kontrolündeki Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, savaşın başlamasından bu yana öldürülen Filistinli sayısının 30 bin 35'e yükseldiğini, yaralı sayısının da 70 bin 457'ye ulaştığını açıkladı. Hayatını kaybeden Hamas militanları ve siviller arasında ayrım gözetmeyen Bakanlığın verileri daha önce Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer gözlemciler tarafından güvenilir olarak nitelendirilmişti. İsrail ise herhangi bir kanıta dayandırmadığı açıklamasında şimdiye kadar 10 bin militanın öldürüldüğünü öne sürdü.

İsrail'in Hamas'ın 7 Ekim'de bin 200 kişinin ölümüyle sonuçlanan terörist saldırılarına cevaben başlattığı ve hava, kara ve denizden yürüttüğü askeri operasyonlar Gazze'de trajik bir yıkıma neden oldu. Aylardır ancak sınırlı insani yardımın ulaştırabildiği ve büyük ölçüde izole olan bölgede ağır bir insani kriz yaşanıyor.

2 milyon 300 bin nüfuslu Gazze'de nüfusun yüzde 80'inin yerinden edildiği belirtilirken BM, halkın dörtte birinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekiyor.

Özellikle 1 milyon 400 bin Filistininin sığındığı Mısır sınırındaki Refah'a düzenlenen saldırılar uluslararası kamuoyunun tepkisini çekiyor.

AFP,dpa/SÖ,TY

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