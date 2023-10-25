Gazze'de insani durum giderek ağırlaşıyor

UNRWA, Refah'ta Filistinli sivillerin barındığı okulun İsrail'in bombardımanı nedeniyle tali hasar gördüğünü açıkladı. BM'ye bağlı örgüt, Gazze'ye hastaneler ve fırınlar için acil olarak yakıt gönderilmesi çağrısı yaptı.

İsrail'in Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısının ardından başlattığı Gazze'ye yönelik bombardıman 19'uncu günü geride bırakırken, Gazze'de sivillerin içinde bulunduğu şartlar da giderek ağırlaşıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), X hesabından yaptığı paylaşımda, Refah'ta 4 bin 600 sivilin barındığı bir okulun yakınına isabet eden bomba nedeniyle okulun ciddi tali hasar gördüğünü duyurdu.

Gazze'ye acil olarak yakıt ikmal edilmesi çağrısı da yapan örgüt, yakıt gelmemesi durumunda yardım faaliyetlerini önemli ölçüde azaltmak, hatta yer yer durdurmak zorunda kalacaklarını açıkladı.

Örgütün direktörü Thomas White CNN'e yaptığı açıklamada, "İçme suyu için tuzdan arındırma tesislerine yakıt sağlıyor muyuz? Gazze'deki insanları besleyen ekmeğin üretilebilmesi için elzem olan yakıtı sağlayabiliyor muyuz? Yakıt için bir çözüm bulmak zorundayız, yoksa bizim yardım faaliyetlerimiz duracak" dedi.

DSÖ: Hastalar ölüm tehlikesiyle karşı karşıya

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de Gazze'de hastanelerin yakıt yetersizliği nedeniyle kapılarını kapatmak zorunda kaldığını açıkladı. Örgüt, 2 bin dolayında kanser, bin dolayında diyaliz hastası ile 130 prematüre bebeğin hayatının risk altında olduğuna dikkat çekti.

Hamas'ın kontrolündeki Gazze'de bulunan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında bugüne kadar 6 bin 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu ise (Unicef), İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 2 bin 360 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı. Unicef'ten Çarşamba sabahı yapılan açıklamada 5 bin 364 çocuğun da yaralandığı bildirildi.

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Hamas füze fırlattı

Öte yandan bölgede sıcak çatışmalar da sürüyor. Hamas, Gazze Şeridi'nden İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kenti ile güneydeki Eylat kentlerine uzun menzilli iki füze atıldığını duyurdu. İsrail ordusu, füzeler nedeniyle alarm sistemlerinin devreye girdiğini açıklarken İsrail medyası, orduya dayandırdığı haberlerinde ülkenin kuzeyine fırlatılan füzenin havada imha edildiğini, güneye fırlatılan füzenin ise açık bir alana düştüğünü bildirdi.

İsrail'in hava operasyonlarına kara operasyonu ile devam edip etmeyeceği ise belirsizliğini koruyor. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu İsraillilere yanlarında silah taşıma çağrısı yaparken kara operasyonu planından vazgeçmediklerini açıkladı. Netanyahu, konuşmasında Gazzelilerin Gazze Şeridi'nin güneyine gitmesi çağrısını yineledi. Netanyahu'nun açıklamaları öncesinde ABD gazetesi Wall Street Jorunal İsrail'in ABD ile anlaşarak kara operasyonunu ertelediğini bildirmişti.

rtr,dpa/BÖ,BK

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