Gazze'de ateşkessiz bayram

Gazze'de Ramazan'a ateşkesle girme umutları gibi bayrama ateşkes ortamında girme umutları da boşa çıktı. ABD, Mısır ve Katar aracılığındaki görüşmelerin yeniden tıkandığı belirtiliyor.

Gazze'de İsrail Refah'a kara operasyonuna hazırlanırken Ramazan'a ateşkesle girme umutları gibi bayrama ateşkes ortamında girme umutları da boşa çıktı. Mısır, Katar ve ABD'nin arabuluculuğunda geçici ateşkes ve Hamas'ın elindeki İsrailli rehinelerin serbest bırakılması için haftalardır süren dolaylı görüşmeler yine tıkandı.

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Hamas yetkilileri, İsrail ile Hamas arasındaki dolaylı görüşmelerin "iyi gitmediğini" söyledi. İsmi açıklanmayan kaynak, "İsrailliler ateşkesle ilgilenmiyor. Tek ilgilendikleri rehineler konusu, ateşkes değil" diye konuştu. Görüşmelerdeki mevcut durumla ilgili iki taraftan da resmi bir açıklama yapılmadı.

Kahire'deki son tur görüşmelerin ardından Hamas temsilcileri, Hamas yönetimiyle istişareler için Pazartesi günü Mısır'dan ayrılmıştı. İsrail ve Hamas birbiriyle doğrudan görüşmediği için ABD, Mısır ve Katar aracı rol oynuyor.

Netanyahu: Dünyada hiçbir güç bizi durduramaz

ABD ve Batılı ülkelerin itirazlarına rağmen İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin güneyinde, Mısır sınırındaki Refah'a kara operasyonu başlatmaya kararlı olduğunu her fırsatta tekrarlıyor. Tel Aviv yakınlarındaki bir askeri üssü ziyaret eden Netanyahu burada yaptığı konuşmada, Gazze'deki tüm Hamas taburlarını yok edeceklerini, bunun Refah için de geçerli olduğunu belirterek "Dünyada hiçbir güç bizi durduramaz" dedi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta İsrail operasyonlarının yol açtığı yıkım. Fotoğraf: AFP

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail topraklarına düzenlediği saldırıların ardından Gazze Şeridi'ne kuzeyden giren İsrail, sivil halka güvenlikleri için güneye gitmeleri çağrısı yapmıştı. Ancak İsrail ordusunun operasyonlarını, daha önceden güvenli ilan ettiği bölgelere genişletmesi, sivillerin güvenliğini hiçe saydığı eleştirilerine neden olmuştu. Refah kentinde Gazze Şeridi'nde operasyonlardan kaçan bir milyonu aşkın Filistinli, dar bir alanda son derece zor koşullar altında yaşıyor. ABD Başkanı Joe Biden da Refah'taki siviller tahliye edilmeden Refah'a bir kara harekâtı başlatılmasını "kırmızı çizgi" olarak nitelendirmişti.

Washington: Siviller için bize bir plan iletilmedi

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun dünkü "Refah operasyonu için tarih belli oldu" açıklamasının ardından Washington, İsrail'in sivillerin tahliyesine dair henüz ikna edici bir plan sunmadığını bildirdi. Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Refah'taki halkın tahliyesi ve yeniden yerleştirilmesine yönelik "güvenilir ve uygulanabilir" bir planı henüz görmediklerini söyledi. Sullivan, İsrail'in sivillerin nasıl barındırılacağı ve tıbbi bakımın nasıl sağlanacağına dair ayrıntı vermediğini kaydetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki operasyonlarında 7 Ekim'den bu yana çoğu kadın ve çocuk 33 bini aşkın Filistinli hayatını kaybetti, 75 bin kişi yaralandı.

AP,dpa/BK,BÖ

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