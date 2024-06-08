Gazze'de 8 ay sonra 4 rehine sağ kurtarıldı

7 Ekim'de Hamas'ın rehin aldığı biri kadın 4 rehine, 246 gün sonra kurtarıldı.

İsrail ordusu (IDF), "Nuseyrat'a düzenlenen karmaşık gündüz operasyonu ile rehinelerin kurtarıldığını, sağlık durumlarının iyi olduğunu" açıkladı.

Gazze Şeridi'nin orta kısımlarında yer alan Nuseyrat mülteci kampına operasyon düzenleyen İsrail özel kuvvetleri, bir lokasyonda kadın rehine Noa Argamani'ye (25) ulaştı. Eş zamanlı olarak bir başka adrese ilerleyen birlikler, diğer üç rehine; Almog Meir Jan (21), Andrey Kozlov (27) ve Shlomi Ziv'e (40) ulaştı.

Kurtarılan dört kişi de Nova müzik festivalinin yapıldığı alandan kaçırılmıştı.

Operasyona İsrail Hava Kuvvetleri de destek verdi, bölge kara birliklerinin ilerleyişi sırasında havadan bombalandı. Gazzeli sağlık yetkilileri baskında 93 Filistinlinin öldüğünü belirtti.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, askerlerin "zorlu bir ortamda, yoğun ateş altında" operasyon yürüttüğünü söyledi, "İsrail savunmasındaki 47 yılda gördüğüm en olağan dışı operasyonlardan biriydi" ifadelerini kullandı. Baskında İsrail güvenlik güçlerinden en az 1 kişi öldü.

Gantz konuşmasını iptal etti

Kurtarılan rehineler sağlık kontrolleri için Tel Hashomer Hastanesine götürüldü.

Hastanede, 25 yaşındaki Argamani'nin ailesi ile kavuşma anı da sosyal medyada paylaşıldı. 7 Ekim günü Argamani'nin, "Beni öldürmeyin" diye Hamas militanlarına seslendiği anlar İsrail devlet televizyonu Kanal 12 tarafından yayınlanmıştı.

Argamani'nin beyin kanseri olan annesi Liora, geçen yıl sonunda yaptığı açıklamada "ölmeden kızını bir kez daha görebilmek istediğini" söylemişti. Sağlık kontrollerinin ardından Argamani, bir başka hastanede tedavi gören annesinin yanına gitti.

Başarılı geçen rehine operasyonu İsrail iç siyasetini de etkiledi. İsrail basınında yer alan haberlere göre, gün içinde Ulusal Birlik hükümetinden çekileceğini açıklaması beklenen Benny Gantz planlanan konuşmasını iptal etti. Gantz, 7 Ekim'den sonra Başbakan Benyamin Netanyahu'nun davetiyle savaş kabinesine katılmıştı.

Rehinelerin kurtarılması sonrasında bir açıklama yapan Netanyahu "teröre teslim olmayacaklarını" söyledi ve "ölü veya yaralı tüm rehineleri eve getireceklerini" belirtti. Almanya Başbakanı Olaf Scholz da, rehinelerin sağ kurtarılmasının "önemli bir umut işareti" olduğu açıklamasını yaptı.

Hamas: Bu bir başarı değil

Hamas'tan ise "bu bir başarı değil, yenilgi" açıklaması geldi. Örgütten haber ajansı Reuters'a verilen demeçte, İsrail ordusunun 4 rehineyi kurtarmasının "bu kadar uzun sürmesi bir zayıflık göstergesi" denildi.

Ayrıca bir açıklama yapan Hamas lideri İsmail Haniye de "İsrail güç kullanarak bize kendi tercihlerini dayatamaz" dedi, "Halkımız teslim olmayacak, direnmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD ve Avrupa Birliği'nin terör örgütü kabul ettiği Hamas, 7 Ekim'deki baskında bazıları yabancı uyruklu 251 kişiyi rehin almıştı. Geçen 8 ayda rehinelerin bir kısmı serbest bırakılırken, halihazırda 116 kişinin Hamas'ın elinde olduğu değerlendiriliyor. İsrail ordusuna göre rehinelerden 41'i hayatını kaybetti.

AFP,dpa, Reuters / MUK,EC

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